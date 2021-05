Il sogno di Splinter de Mooij è differente: diversamente dalla maggior parte dei bambini, il classe 2001 del Feyenoord non vuole fare il calciatore, bensì il dottore. Da qui, allora, la decisione di lasciare il club e il calcio per continuare a inseguire il proprio sogno. Il centrocampista 19enne - nonostante un futuro apparentemente radioso davanti a sé nel mondo del pallone - appenderà gli scarpini al chiodo al termine della stagione. De Mooij, oltre ad essere riconosciuto come un grande talento tra le fila del settore giovanile del Feyenoord - club in cui è cresciuto - vantava già diverse presenze anche nelle giovanili della Nazionale olandese: i sogni, però, vanno rincorsi in tutti i modi. Anche rinunciando ad un futuro certo da calciatore.

