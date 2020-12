Calcio

Eredivisie PSV, poker al Venlo in rimonta: 4-1 e Ajax agganciato in classifica (per ora)

EREDIVISIE - Gol e spettacolo nel match valido per la quattordicesima giornata. La sfida che metteva di fronte PSV e VVV Venlo si è risolta a favore della squadra di Roger Schmidt che si è imposta con un perentorio 4-1 in rimonta che vale il momentaneo aggancio in classifica all'Ajax, impegnato mercoledì contro il Willem II.

00:01:39, 2 Visualizzazioni, 9 minuti fa