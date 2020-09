Calcio

Robben, ritorno a Groningen stregato: ko per infortunio dopo 29'

Dopo 16 anni e 155 giorni Arjen Robben torna a Groningen per giocare da capitano una partita di Eredivisie con il club biancoverde: accolto con applausi e striscioni, il ritorno a casa dell'esterno ex Bayern è sfortunato, la sua partita col PSV dura appena 29' è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Per il Groningen matura anche una sconfitta per 3-1.

