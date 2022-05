Calcio

Ajax campione d'Olanda per la 36ª volta: Ten Hag (portato in trionfo) lascia col il 3° titolo

EREDIVISIE - Con il rotondo successo per 5-0 contro l'Herenveen i Lancieri vincono il campionato olandese per la 36ª volta nella loro storia. Per Ten Hag, prossimo allenatore del Manchester United, si tratta del 3° titolo consecutivo conquistato. Il 52enne tecnico olandese è stato lanciato in aria dai suoi giocatori e celebrata dall'Amsterdam Arena.

00:01:08, un' ora fa