Calcio

Calcio, Eredivisie. PSV, 2-0 al Go Ahead Eagles: è di nuovo in testa

CAMPIONATO OLANDESE - I gol di Phillipp Mwene e Maximilano Romero permettono al PSV Eindhoven di battere il Go Ahead Eagles per 2-0 e di tornare in testa alla classifica della Eredivisie.

00:01:38, 18 minuti fa