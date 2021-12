Calcio

L'Inter pesca l'Ajax: gli highlights del ko con l'AZ (1-2) nel match di Eredivisie

AJAX - L'Ajax, prossima avversaria dell'Inter di Inzaghi in Champions League, arriva da una sconfitta inattesa in campionato: 1-2 casalingo contro l'AZ, squadra di metà classifica in Eredivisie. Il gol decisivo è stato quello di Zakaria Aboukhlal a 10 minuti dalla fine.

00:01:30, 15 minuti fa