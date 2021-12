Calcio

Eredivisie, Sinisterra (Feyenoord) mette ko l'Heracles con una doppietta: gli highlights del 2-1

OLANDA - Occhi puntati su Luis Sinisterra, 22enne attaccante del Feyenoord che in questa stagione si sta mettendo in luce: già 13 gol in 24 per lui, ecco gli ultimi due segnati all'Heracles.

00:01:46, un' ora fa