Ha salvato la vita in campo a Christian Eriksen lo scorso giugno, ma ha corso un bello spavento con la sua qualche giorno fa, durante il match di campionato tra CSKA Sofia e il Ludogorets, squadra per cui lavora il dottore. Brutta disavventura per Valentin Velikov, il medico intervenuto dopo l'arresto cardiaco dell'ex Inter a Euro 2020. Un petardo lanciato dai tifosi del CSKA Sofia è infatti scoppiato in campo, ferendo Velikov alla coscia e altri due membri del Ludogorets, tra cui l'attaccante Budinov.

Valentin Velikov era seduto sulla panchina del Ludogorets, quando dal Settore A dello Stadio dell'esercito bulgaro è arrivato un petardo, che l'ha ferito a una gamba. Le sue condizioni al momento sono riservate. Il medico, che ha salvato Christian Eriksen lo scorso 12 giugno durante Danimarca-Finlandia, sta guarendo a casa. Su Facebook il Ludogorets ha condannato l'accaduto: «A causa del lancio di petardi e pezzi taglienti di cemento contro la panchina del Ludogorets, i tre sono rimasti feriti ed è una fortuna che l'incidente si sia concluso solo con lesioni senza gravi conseguenze per la salute e la vita dei tre».

La Federcalcio bulgara ha annunciato che multerà il CSKA Sofia e disporrà la disputa a porte chiuse del prossimo match casalingo. Gli incidenti hanno portato alla sospensione momentanea della partita, poi vinta dal Sofia per 1-0.

