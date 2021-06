Grazie al solito Romelu Lukaku, che decide il match al 38' con una zampata di destro sottoporta, il Belgio batte 1-0 la Croazia a Bruxelles in un'amichevole di avvicinamento a Euro 2020. Per il bomber dell'Inter, che ha colpito anche una traversa, si tratta del gol numero 60 in 93 presenze con la maglia della Nazionale.

Vincono Inghilterra e Olanda

Nelle altre amichevoli di rilievo disputate in giornata, da segnalare la vittoria di misura dell'Inghilterra, una delle squadre più accreditate a Euro 2020: al Riverside Stadium di Middlesbrough la squadra di Southgate si è imposta 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Rashford al 68'. Al 78' Henderson ha fallito il penalty del raddoppio. Successo largo e agevole dell'Olanda che a Enschede batte 3-0 la Georgia: vanno a segno Depay al 10' (rigore), Weghorst al 55' e Gravenberch al 76'. A Brondby la Danimarca supera 2-0 la Bosnia (gol di Braithwaite e Cornelius), finisce 0-0 la sfida tra Austria e Slovacchia. La Scozia vince 1-0 in Lussemburgo (Adams il match winner).

