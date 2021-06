"Dovremo giocare una grande partita contro l'Italia se vogliamo continuare. Hanno una lunga serie di gare senza sconfitte, sarà una sfida fermare quella serie", così il match winner della sfida contro il Portogallo Thorgan Hazard: a pochi giorni dalla sfida del suo Belgio contro l'Italia - gara valida per i quarti di finale di Euro 2020 - l'esterno dei Diavoli Rossi ha voluto mettere in guardia gli azzurri. "Sono forti e segnano piu' facilmente - ha continuato Hazard - niente e' prevedibile nel calcio. Lo abbiamo visto anche in Francia-Svizzera. Tutti pensavano fosse impossibile per la Svizzera ma la partita dura fino all'ultimo. Non bisogna mai mollare. Alcuni favoriti se ne sono andati ma altri restano".

Sul fratello Eden

"Eden si sente meglio e si sta allenando. Vuole esserci, per aiutare la squadra e dare spettacolo e sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l'iniziativa, ci fa salire. Spero che riesca a recuperare dall'infortunio muscolare, altrimenti avremo altri giocatori che possono ricoprire quel ruolo. Non e' ancora sicuro che ci sarà al 100%, valuteremo di giorno in giorno".

