Con la netta e meritata vittoria per 2-0 sull'ultima Germania di Loew, l'Inghilterra si è assicurata l'accesso ai quarti di finale di Euro 2020. Ora, per la Nazionale dei Tre Leoni, ci sarà l'Ucraina ai quarti, con la vincente di Danimarca-Repubblica Ceca nell'eventuale semifinale. Un tabellone non impossibile, di certo alla portata di una delle grandi favorite della vigilia che, mai come quest'anno, sente di poter finalmente tornare ad alzare un trofeo importante.

un uomo sta tuttavia catturando l'attenzione dei fans di tutta Europa, che magari poco hanno seguito la Premier League nell'ultima stagione: Jack Grealish. Il totem dell'Aston Villa che, prima dell'infortunio, era in lizza per Nella selezione dei giovani astri Phoden, Mount, Sancho e Bellingham e delle star dal cartellino a nove cifre Kane e Sterling,. Il totem dell'Aston Villa che, prima dell'infortunio, era in lizza per il premio di MVP della Premier , è un personaggio stravagante, che a molti ha ricordato, anche per caratteristiche fisiche, un grande come David Beckham.

Abbiamo quindi chiesto a Pete Sharland di Eurosport Inghilterra di svelarcene i segreti. Perchè è così amato in Inghilterra? Come fa ad avere questo impatto ogni volta che entra in camo? Dovrebbe partire titolare? Escluso Sterling, è lui la nuova star inglese? Cos'ha veramente in comune con David Beckham? Tanti dubbi e interrogativi, sciolti con piacere dal nostro collega britannico.

L'UOMO DEL POPOLO

Probabilmente è il giocatore più amato della nostra selezione con Maguire, per il suo stile "retrò" , con i capelli lunghi, i calzettoni abbassati ed i parastinchi più piccoli. Gioca per la squadra della sua città da quando è bambino, è un uomo del popolo, più sregolato, materiale e non "social-dipendente" come alcuni suoi compagni. Queste cose fanno impazzire il pubblico inglese. Lo sentono vicino.

La gente lo ama poi per la sua capacità di creare sempre qualcosa dal nulla, di farti saltare dalla sedia come Rooney o Gascoigne. Non assomiglia poi così tanto a Beckham, è più un ragazzo con i piedi per terra, non vive come una star holliwoodiana. Anche in campo è più un numero 10 che un 7, ma come l'ex-ala dello United ha quel "fattore X" che gli permette di risultare sempre decisivo.

UN TALENTO UNICO

Credo che potrà diventare una star della nostra selezione. Ha una tecnica ed una qualità col pallone tra i piedi unica nella nostra nazionale. Impressiona vedere da vicino come dribbla, calcia e passa il pallone, è davvero pazzesco, nessun altro ha questo talento. Ha poi una capacità di vedere cose che altri non vedono in campo, è formidabile.

Al momento, a mio parere, Southgate lo lascia in panchina per un paio di motivi evidenti: vuole tenerselo come arma a gara in corso, per spezzare le difese negli ultimi 20/30' con il suo talento; ha poi subito un grave infortunio e non è ancora al 100%, non ha i 90'. Per me fa bene a gestirlo così per il momento, l'importante sarà averlo al 100% per le eventuali semifinale e finale...ammesso che l'Inghilterra vi giungerà. Davanti questa Nazionale ha già i vari Saka, Foden, Mount, Sterling, Sancho... non c'è fretta. Credo che ai Mondiali potrà esplodere definitivamente, quello sarà il suo torneo.

UN PASSATO DIFFICILE

Jack non è solo un ragazzo sregolato. In pochi lo sanno ma quando aveva quattro anni ha perso suo fratello di nove mesi per una sindrome infantile e tutt'ora sua sorella soffre di paralisi celebrale. Lo ha raccontato in una commovente intervista in cui ha ribadito quanta forza loro gli diano e quanto la sua famiglia sia importante per lui. Si tratta di un ragazzo comune, con tante difficoltà e che ha semplicemente realizzato il suo sogno giocando con la squadra della sua città senza tradirla mai. Per questo la gente lo adora.

