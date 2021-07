Ho seguito il match, decisamente un buon match. Ma dopo aver visto il vile abuso delle immagini di quella bambina ne ho avuto abbastanza", così il tifoso inglese Joel Hughes alla BBC, toccato in maniera profonda dalle immagini della piccola tifosa tedesca in lacrime, immortalata in occasione della raccolta fondi in onore della piccola tifosa in grado - in pochi giorni - di racimolare più di 8mila sterline, pronti ad essere recapitati alla famiglia della bambina una volta rintracciata la sua famiglia. ", così il tifoso inglesealla, toccato in maniera profonda dalle immagini della piccola tifosa tedesca in lacrime, immortalata in occasione della sconfitta della sua Germania contro l'inghilterra e poi vittima di insulti e bullismo via social da parte di tanti tifosi inglesi. La risposta di Joel non si è fatta attendere: aperta unain onore della piccola tifosa in grado - in pochi giorni - di racimolare più di, pronti ad essere recapitati alla famiglia della bambina una volta rintracciata la sua famiglia.

Tifoso dal cuore d'oro

Serie A Il saluto di Mourinho ai tifosi della Roma: entusiasmo alle stelle 20 MINUTI FA

"Sembra sia diventato un Paese intollerante e che c’è fin troppa xenofobia oggi. Abbiamo una minoranza di idioti che rovinano tutto il buono che c’è da noi danneggiando la nostra immagine in Europa. Sono in tanti ad essere interessati da questo tipo di abusi online. Non sto cercando di cambiare il mondo, ma se riuscissi a far spuntare un sorriso sul volto di quella ragazzina o a far capire ai suoi genitori che c’è del buono anche da noi, sarei comunque contento", Joel Hughes ha voluto motivare così il proprio nobile gesto.

Inghilterra a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Calcio Friedkin tuttofare: guida l'aereo che porta Mourinho a Roma UN' ORA FA