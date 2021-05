33 convocati del ct Roberto Mancini ( Mancano all'appello dei fresco di rinnovo ) Emerson e Jorginho, che sono impegnati con la finale di Champions League del 29 maggio, ma per l'amichevole del giorno prima con San Marino c'è un'unica sorpresa nella lista diramata: è la prima convocazione per Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo classe 2000 che solo a settembre aveva esordito con l'Under 21.

La squadra, che si ritroverà in ritiro il 24 maggio al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula per il ritiro, sarà impegnata a Cagliari, il 28 maggio appunto alle 20:45 alla Sardegna Arena, per l'ultima uscita prima dei convocati ufficiali per Euro2020. Mancini dovrà decidere entro la mezzanotte dell'1 giugno la lista dei 26 che faranno parte della kermesse continentale.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Il programma della Nazionale

Lunedì 24 maggio

Raduno entro le ore 24 al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA)

Martedì 25 maggio

Ore 10.30 - *Allenamento presso il Forte Village Resort (chiuso)

Mercoledì 26 maggio

Ore 10.30 - *Allenamento presso il Forte Village Resort (chiuso)

Giovedì 27 maggio

Ore 10.30 – *Allenamento presso il Forte Village Resort (aperto ai Media i primi 15’)

Ore 12 – **Conferenza stampa del Ct presso il Forte Village Resort

Venerdì 28 maggio

Ore 20.45 – Amichevole Italia-San Marino presso la ‘Sardegna Arena’ di Cagliari

