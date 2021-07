Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020 andato in scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, si è concluso sul punteggio di 1-2. La gara è stata arbitrata dallo sloveno Slavko Vincic. Le reti dell'incontro sono state messe a segno da Barella, Insigne e Lukaku (su rigore). Grazie a questo successo l'Italia di Mancini si qualifica alle semifinali: martedì 6 luglio alle 21 affronterà a Wembley la Spagna che nel pomeriggio ha eliminato la Svizzera..

Le pagelle del Belgio

Thibaut COURTOIS 6 - Fulminato dal destro di Barella sul quale non può fare nulla, trafitto dalla distanza da una prodezza di Insigne (anche qui è senza colpe). Praticamente inoperoso nel resto della partita.

Toby ALDERWEIRELD 5,5 - Dalla sua parte l'Italia affonda spesso e volentieri. In apnea, e non sempre per colpa sua.

Thomas VERMAELEN 6 - Saltato nettamente da Barella nel gol che apre il tabellino, dopo quello svarione però non commette altri errori.

Jan VERTONGHEN 5,5 - Contribuisce al pasticcio del Belgio nell'azione dell'1-0. Tutt'altro che insuperabile.

Thomas MEUNIER 5 - Buon lavoro di contenimento su Spinazzola in avvio, ma quando viene puntato va in evidente difficoltà.

dal 70' Nacer CHADLI s.v. - Entra e dopo pochi minuti è costretto subito a ri-uscire. Ingiudicabile.

dal 74' Dennis PRAET s.v. - Ingiudicabile.

Axel WITSEL 5,5 - Prova a prendere in mano il centrocampo dei Diavoli Rossi ma non si trova del tutto a suo agio di fronte al ritmo imposto dagli azzurri lì in mezzo.

Youri TIELEMANS 5 - Qualche buona intuizione ma anche qualche pausa di troppo. Non convince.

dal 69' Dries MERTENS 5 - Entra nella fase più calda della gara ma non lascia il segno. Impalpabile.

Thorgan HAZARD 5 - Chiesa agisce dalla sua parte e lo costringe spesso a rincorrere complice l'inferiorità numerica su quel lato del campo. Ha la sua parte di responsabilità nel gol di Barella.

Kevin DE BRUYNE 6 - Quando parte in campo aperto è semplicemente insuperabile. Ispiratore di tutte le manovre offensive del Belgio. Gran primo tempo, ma si spegne presto.

Jeremy DOKU 8 - Personalità da vendere, semina il panico nella difesa azzurra. Si procura il rigore dell'1-2 e fa impazzire Di Lorenzo. Letteralmente devastante, il migliore per distacco dei suoi.

Romelu LUKAKU 6 - Duello senza esclusione di colpi con Chiellini, pericoloso col sinistro ma Donnarumma lo mura. Glaciale come sempre dal dischetto, spreca una palla gol clamorosa nel secondo tempo.

Ct.: Roberto MARTINEZ 5,5 - Ci capisce davvero poco. Il centrocampo azzurro ha un'altra marcia. Finale confuso con cambi non del tutto logici. Bocciato.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 7,5 - Nel primo tempo è strepitoso sul destro di De Bruyne e reattivo sul sinistro velenoso di Lukaku che lo spiazza dal dischetto. Salvato da Spinazzola nella ripresa.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Doku è indemoniato e lui fa una fatica tremenda ad arginarlo. Commette il fallo da rigore sullo stesso Doku dopo essersi fatto saltare in velocità. Ingenuo e spesso lasciato troppo solo nell'uno contro uno.

Leonardo BONUCCI 7,5 - Va subito a segno ma il VAR gli cancella (giustamente) la gioia. Attento a coprire Chiellini nei raddoppi e nei tagli su Lukaku. Nel finale si mette l'elmetto e respinge eroicamente gli assalti del Belgio.

Giorgio CHIELLINI 8 - Ha un compito: marcare Lukaku ovunque egli vada. Lo fa con la solita concentrazione e con la giusta cattiveria. Non sbaglia nulla. Un muro, un guerriero.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Meno dominante rispetto alle precedenti partite, fatica a trovare spazi e deve rimanere abbottonato. Provvidenziale un salvataggio sulla linea su Lukaku. Cresce a dismisura nella ripresa, poi è costretto a lasciare il campo in lacrime e in barella per infortunio.

dall'80' Emerson PALMIERI 6 - Entra a freddo per sostituire Spinazzola, tiene la posizione senza sbavature.

Nicolò BARELLA 7,5 - Si inventa il gol che sblocca il risultato con un destro a incrociare da urlo. Prodezza fantastica in un momento delicato della partita.

JORGINHO 8 - Tocca un numero impressionante di palloni tenendo alta la squadra e organizzando un pressing alto che dà fastidio al Belgio. Utile anche quando si tratta di ripiegare. Signore del centrocampo.

Marco VERRATTI 8 - Sua la pressione da cui nasce il gol di Barella. Ci mette un po' a scaldare il motore e rimedia subito un'ammonizione, poi sale in cattedra e non sbaglia un pallone. Un piacere vederlo dialogare con Insigne sulla trequarti sinistra.

dal 74' Bryan CRISTANTE 6 - Mancini lo getta nella mischia per dare più fisicità al centrocampo azzurro. Non tira indietro la gamba.

Federico CHIESA 7 - Molto attivo e determinato, punta sempre l'uomo alla ricerca della superiorità numerica e appena vede lo specchio prova a calciare.

dal 91' Rafael TOLOI s.v. - Entra nei minuti di recupero per dare una mano soprattutto sui palloni in area.

Ciro IMMOBILE 5 - Tanti duelli persi al limite dell'area. Si trova spesso costretto a giocare spalle alla porta: lotta, sgomita, corre ma non punge mai.

dal 75' Andrea BELOTTI s.v - Entra nel finale e prova a rendersi utile sui palloni vaganti. Non giudicabile.

Lorenzo INSIGNE 8,5 - Nel primo tempo si vede a intermittenza, poi estrae dal cilindro una prodezza delle sue: il tiro a giro è ormai un marchio di fabbrica del capitano del Napoli. Il gol lo esalta: nella ripresa col pallone in piedi dà letteralmente spettacolo.

dal 79' Domenico BERARDI 6 - Merita la sufficienza anche se gioca pochi minuti perché entra con la testa e la determinazione giusta.

Ct.: Roberto MANCINI 9 - È un'Italia bellissima, da impazzire. Belgio dominato in lungo e in largo, battuto sul piano del gioco molto più nettamente di quanto dica il risultato. E adesso si vola a Wembley.

