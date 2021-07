L'Italia torna in campo e affronta il Belgio per un match da dentro o fuori valido per i quarti di finale di Euro 2020: calcio d'inizio alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Arbitra l'incontro lo sloveno Slavko Vincic. Gli azzurri di Roberto Mancini si presentano all'appuntamento dopo avere vinto a punteggio pieno e senza subire gol il Girone A, e dopo avere battuto 2-1 l'Austria ai supplementari in un ottavo di finale molto sofferto. Anche il Belgio di Martinez si è qualificato agli ottavi vincendo tutte le partite del Girone B: agli ottavi ha sconfitto 1-0 il Portogallo campione in carica.