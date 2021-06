Calcio

Calcio, Belgio a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

EURO 2020 - Il grande appuntamento con Euro 2020 è arrivato: abbiamo fatto una lista con alcune delle squadre che più di altre hanno le carte in regola per arrivare in fondo al torneo. Il Belgio possiede una quantità di talento quasi sconfinata: sarà sufficiente per infastidire la Francia campione del Mondo?

00:01:59, 35 minuti fa