Gli ottavi di finale sono quasi in archivio ormai e le sorprese non sono mancate, come le uscite di scena, rispettivamente, dell’Olanda contro la Repubblica Ceca e soprattutto della Francia campione del mondo contro la Svizzera. L’Italia, uscita vittoriosa con discreto carico di sofferenza contro l’Austria (2-1 ai tempi supplementari), ai quarti di finale dovrà affrontare il Belgio , vittorioso per 1-0 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo Campione d’Europa nel 2016., con gli elvetici che gli italiani hanno già incontrato nel Gruppo A (netta vittoria per 3-0). Dall'altra parte del tabellone Repubblica Ceca e Danimarca si contenderanno un posto per la semifinale, mentre le sfide odierne Inghilterra-Germania e Svezia-Ucrainadi finale di Euro 2020.