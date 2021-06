l’Italia di Roberto Mancini a questo Europeo di calcio. Gli azzurri hanno confermato il pronostico e Miglior debutto non poteva esserci pera questo Europeo di calcio. Gli azzurri hanno confermato il pronostico e hanno strapazzato la Turchia per 3-0 mettendo subito in cascina tre punti importanti per portarsi in vetta al girone A in attesa del match tra Svizzera e Galles.

E dunque non ci stupiamo se le aperture di tutti i quotidiani nazionali in edicola sono dedicate ai favolosi azzurri:

Gazzetta dello Sport: "Ridi Italia"

La Gazzetta apre con i sorrisi di Immobile e Insigne: sono loro due dei tre gol (l'altro è autogol di Demiral) con cui l'Italia ha superato la Turchia. "Azzurri show al debutto: nella ripresa tridente scatenato, Berardi migliore in campo, Immobile e Insigne segnano dopo l'autogol di Demiral. Mercoledì c'è la Svizzera (che oggi sfida il Galles)".

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne esultano per i gol realizzati durante Italia-Turchia - Europei 2020 Credit Foto Getty Images

Tuttosport: "Vi vogliamo così"

Più minimal l'apertura del quotidiano torinese, che intona l'inno caro a tante tifoserie per sottolineare anche che dietro alla vittoria della truppa di Mancini c'è anche l'apporto del pubblico, che si è fatto sentire eccome all'Olimpico, per la prima volta dopo tanto tempo. All'interno, "E' subito una grande Italia" e "Il ritmo di Jorginho" caraterrizzano i primi approndimenti azzurri.

Corriere dello Sport: "Viva l'Italia"

Anche il CorSpor sceglie la via della semplicità con la foto di Immobile scatenato in primo piano, e tutti i rimandi in "prima" dedicati ai nostri azzurri, vincitori in maniera netta all'esordio europeo. "Splendido debutto, travolta la Turchia: 3-0. Mercoledì la Svizzera".

CorSera e Repubblica

L'Italia trova spazio anche sui giornali generalisti: sul Corriere della Sera ecco a centro pagina "L'Italia di Mancini: bella e vincente", mentre su Repubblica "Torna la festa del calcio e l'Italia fa subito sognare", con Insigne in primo piano e i suoi compagni sullo sfondo.

