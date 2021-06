Cresce l’attesa per vedere in campo la Nazionale azzurra di calcio nella massima competizione continentale per nazioni. Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, si schiera al fianco dei tifosi con tante iniziative per celebrare la passione per il calcio e per gli Azzurri, a partire dall’esclusiva Deliveroo Beer, una lager limited edition perfetta da gustare in compagnia di una pizza mentre si assiste in tv alla partita della Nazionale.

Realizzata da Birra Menabrea, rivestiva dall’iconico colore “teal” e ispirata al mondo del calcio, la Deliveroo Beer, disponibile a Roma, sarà in omaggio sino ad esaurimento scorte, per ogni ordine di pizza ordinando da Salvatore Di Matteo Le Gourmet. Ma le iniziative di Deliveroo a fianco dei tifosi per non terminano qui!

Il Grande Concorso Deliveroo Cup

A partire dal 10 giugno, Deliveroo lancia “Deliveroo Cup”, un grande concorso con il quale divertirsi provando ad indovinare il risultato esatto delle partite della Nazionale e vincere tanti premi. In palio voucher da utilizzare per ordinare su Deliveroo e una estrazione finale, grazie alla quale aggiudicarsi molti gadget dedicati agli Azzurri e un anno di Deliveroo Plus, il servizio in abbonamento con consegne illimitate di Deliveroo. Per ulteriori informazioni sul concorso e per consultare il regolamento: http://deliveroocup.it

