Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio degli Europei 2021 di calcio è sempre più vicino. L’Italia di Roberto Mancini farà il suo esordio nella rassegna continentale itinerante allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia l’11 giugno. Una compagine che si presenta ai nastri di partenza in maniera convincente, avendo messo insieme una serie di risultati utili notevole. Un bel gioco quello preposto dalla selezione di Mancini, paradossalmente in controtendenza rispetto a quello che si è visto entro i nostri confini in campionato, con le brutte figure nelle competizioni europee per club: ““, le parole di Gigi Riva , campione del passato intervistato dal TGSport su Rai2. ““, ha aggiunto Riva. ““, la chiosa di “Rombo di Tuono”.