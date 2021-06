Il 20 giugno la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini concluderà i match della fase a gironi degli Europei 2021. Dopo aver ottenuto due vittorie convincenti contro la Turchia e la Svizzera (sei gol in due partite), gli azzurri hanno già ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Il prossimo match contro il Galles servirà quindi a stabilire chi sarà la prima di questo raggruppamento.

Giorgio Chiellini. Non giocherà sicuramente il match il capitano Il difensore centrale della Juventus è stato costretto ad abbandonare il campo a metà del primo tempo della sfida contro gli svizzeri per un problema muscolare (flessore della coscia sinistra). Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno però confermato che l’entità della lesione non sia così grave.

"Sto bene"

Sto abbastanza bene, non è niente di grave. Credo di essere riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione contro la Svizzera“, le parole di Chiellini intervistato dalla Rai. Il target dell’azzurro sarà quello di scendere in campo per gli ottavi di finale. Un traguardo che potrebbe essere alla portata e tale da accomunarlo a Marco Verratti, indisponibile nei primi incontri, ma ormai sulla via del pieno recupero.

"Base solida"

Tuttavia, in questa squadra si è dimostrato come qualunque calciatore chiamato in causa abbia risposto presente, mettendo in mostra un’ottima prova. Una riflessione condivisa anche dal difensore della Nazionale: “Il bello di questo gruppo è che cambiando gli interpreti il risultato è sempre stato lo stesso. Questo significa che c’è una base solida, grazie soprattutto all’operato di Mancini che ha un po’ trasformato questa formazione e ciò permette a chiunque di esprimere il suo 100% non alterando certi equilibri“.

