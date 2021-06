Black Lives Matter. Secondo alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica gli azzurri stavolta sarebbero pronti ad inginocchiarsi, al contrario di quanto avvenuto L'Italia di Roberto Mancini affronterà nei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio di Roberto Martinez: la sfida si disputerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e, puntuale, ecco scatenarsi il dibattito attorno al caldissimo tema del. Secondo alcune indiscrezioni riportate dagli azzurri stavolta sarebbero pronti ad inginocchiarsi, al contrario di quanto avvenuto prima del match contro l'Austria

Giorgio Chiellini non aveva lasciato adito a dubbi nel pre partita contro l'Austria: "Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi". La nazionale belga si è inginocchiata prima del fischio d'inizio contro il Portogallo e con ogni probabilità ripeterà il gesto contro l'Italia nei quarti di finale; per dar seguito al gesto degli avversari e a una possibile richiesta Chiellini e compagni sono pronti a inginocchiarsi.

Euro 2020 Verso Belgio-Italia: pessimismo per Hazard, Chiellini recupera 4 ORE FA

Mancini: “Lukaku o Cristiano Ronaldo? Eviterei entrambi”

Euro 2020 Belgio-Italia in diretta tv e Live Streaming 5 ORE FA