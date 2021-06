Luca Loutenbach il suo nome, 28 anni - è stato uno dei tanti tifosi che hanno sofferto sugli spalti dell'Arena Nationala di Bucarest. Il suo volto ha fatto il giro del mondo: la Svizzera stava soccombendo sotto i colpi della Francia , avanti anche per 3-1, ma poi la formazione rossocrociata è riuscita clamorosamente a ribaltare il risultato, riuscendo a eliminare i Bleus e raggiungere i quarti di finale, e lui -il suo nome, 28 anni - è stato uno dei tanti tifosi che hanno sofferto sugli spalti dell'Arena Nationala di Bucarest. Proprio le sue espressioni , prima sofferente, poi scatenata nella celebrazione dei gol, è stata una delle immagini simbolo di questo Europeo.

La Radiotelevisione svizzera (RSI) ha individuato Luca e lo ha intervistato, ma lui non vuole tutta questa fama.

Sono una persona di natura riservata, anche se forse non si è visto. Quello che mi è accaduto è una cosa simpatica. Per uno o due giorni va bene, ma spero che presto la situazione si calmi

"Non so cosa mi stia succedendo - ha raccontato al quotidiano svizzero Blick -, ma penso che tutte le persone che conosco mi abbiano scritto. Durante la partita non c’era abbastanza segnale ma ho capito cosa stava accadendo grazie ad alcuni tifosi che erano intorno a me"

E ai quarti...

Vedremo ancora Luca Loutenbach scatenato sugli spalti a tifare Svizzera, impegnata contro la Spagna in quel di San Pietroburgo? Una compagnia aerea gli ha già offerto un biglietto per la partita dei quarti di finale. Non solo: un'agenzia di turismo gli ha già offerto le vacanze dopo l'Europeo. Sicuro che tutto questa popolarità non sia positiva?

