Per giorni gli inglesi hanno recitato il ritornello “It’s coming Home”. Una convinzione talmente grande da portare anche qualcuno a tatuarselo addosso. Invece, la Coppa che simboleggia il trionfo agli Europei lascia Wembley per volare in Italia, a Roma. E quel tifoso diventato virale per il tattoo inchiostrato sul polpaccio con largo anticipo rispetto all’esito della finale, cosa farà? Lo terrà lì, in attesa di modificare la data, o cambierà già direttamente la H di “home” con la R di “Rome”?