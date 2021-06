Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, con focus speciale sulla vittoria thrilling degli azzurri del ct Roberto Mancini sull'Austria che vale il pass per i quarti di finale degli Europei di calcio 2020

"Leoni d'Italia"

La Gazzetta dello Sport rispolvera un grande classico: Leoni a Wembley, rimarcando la vittoria di sofferenza e gioia finale. La foto scelta - quella dell'esultanza di Chiesa attorniato da Belotti e Pessina - sarà la stessa per tutti e tre i principali quotidiani sportivi italiani. Il resto passa in secondo piano questa mattina.

"Non svegliateci"

Il Corriere dello Sport sceglie la via più "emotional" con eloquente "Non Svegliateci". Siamo ai quarti di finale dopo aver regolato un'Austria sorprendente, il leitmotif del quotidiano sportivo diretto da Ivan Zazzaroni, che rende merito a un avversario uscito a testa altissima.

"Cuore in gol""

Vittoria di cuore, "cuore azzurro in gol", secondo Tuttosport che sceglie titolo eloquente ed ermetico con foto-racconto, la stessa della "concorrenza". Non serve aggiungere altro in apertura...

