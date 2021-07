Inghilterra o Italia, storia di tante storie, i maestri che attaccarono il mondo, ignorandolo, e i discepoli che lo conquistarono, difendendosi. Dai leoni di Highbury al gol di Fabio Capello che violò Wembley nella notte in cui entrammo camerieri e uscimmo padroni. Quattro Mondiali a uno, un Europeo a zero. Dirige Bjorn Kuipers, olandese. E proprio sull’arbitro, dopo il rigore-strenna offerto a Raheem Sterling contro i danesi da un altro olandese, Danny Makkelie, si è scatenato il rancore dei social, come se fossimo un convento di orsoline e non il bordello di Calciopoli. Non solo: che gli inglesi avrebbero potuto giocare sei partite su sette in casa si sapeva fin dal 30 novembre 2019, a Bucarest, giorno dei sorteggi conclusivi. E nessuno fiatò.

Così, a naso, Gareth Southgate ci arriva con guerrieri più freschi. Questa, almeno, l’impressione maturata dai triboli «spagnoli» di Nicolò Barella, Marco Verratti e dello stesso Jorginho. Inoltre, ha recuperato il miglior Harry Kane: 0 gol nella fase a gironi, già 4 dagli ottavi in poi. Al mondiale russo fece esattamente il contrario. Partì sparato (5 reti) e crollò alla Dorando Pietri (solo 1, per un totale di 6). È centravanti moderno, prima o seconda punta in base alle esigenze. Adesca i guardiani dei bunker e scava brecce per gli incursori. Un predatore dall’animo di Robin Hood. La variante è Sterling, un apolide che terrà in ostaggio l’intero fronte: destra (Giovanni Di Lorenzo), sinistra (Emerson Palmieri), centro (Giorgio Chiellini). Con Dani Olmo itinerante e fino all’ingresso di Alvaro Morata, Luis Enrique aveva tolto a Leonardo Bonucci (e a Chiellini) un attracco sicuro. Giro l’idea a Roberto Mancini: Lorenzo Insigne falso nueve tra Federico Chiesa, la nostra risposta a Sterling, e Domenico Berardi. A metà campo, Kalvin Phillips e Declan Rice si occupano del lavoro sporco, Mason Mount delle rifiniture, di quel «disordine» fra le linee che potrebbe creare gorghi, se non proprio ingorghi.

Pescando dal vecchio testamento di José Mourinho, l’Italia accarezza un sogno, l’Inghilterra morde un’ossessione. L’unico titolo (mondiale) e l’unica finale risalgono al 1966. Gioca nel suo giardino, fra il suo popolo, con pochi intrusi. Dovrà domare una pressione non indifferente, vista la giovane età della rosa. Ora o mai più. Certo, Kyle Walker e Luke Shaw, i terzini, vanno come treni: e le fasce saranno zone cruciali. Con Bukayo Saka a fare il pendolare sulla destra, la dogana di Emerson. Gli anelli deboli sono il portiere, Jordan Pickford, in rapporto - soprattutto - a Sua altezza Gigio Donnarumma, e una fantasia, in mezzo, molto tirchia: se non quando entra Jack Grealish, che però il ct centellina con una parsimonia persino imbarazzante. Fondata sulla ditta Harry Maguire & John Stones, l’England vanta la difesa meno battuta (1 gol; noi 3), e su azione, dal momento che Mikkel Damsgaard le segnò su punizione, è ancora «vergine».

Comunque vada, Mancini ha già vinto: e non è una frase fatta. Ha trasmesso allegria e leggerezza alla Nazionale e, per la proprietà transitiva, alla nazione. Non eravamo più abituati alle coccole de«L’Equipe», agli inchini del «Guardian». La chiave inglese potrebbe essere Federico Chiesa, gol di sinistro all’Austria, gol di destro alla Spagna. Se gli tolgono l’aria, va in crisi, come ha ribadito martedì, per un tempo. E’ lì che deve crescere, nella volontà di uscire dai viali senza uscita. I grandi ci riescono. Il palleggio spagnolo ci impose un atteggiamento sin troppo passivo. Spero, e qui mi riallaccio al discorso della benzina, che non si sia in riserva. O Insigne finto nove o uno fra Ciro Immobile e Andrea Belotti: non si scappa. Sulla carta, sono lontani da Kane, ma la finale esula dalla logica delle analisi, può essere adrenalina o oppio, dipende dagli stimoli, dalle energie. E dagli episodi: do you remember Thomas Muller?

Calendario alla mano, l’epilogo si sarebbe dovuto tenere un anno fa, il 12 luglio 2020. La pandemia sabotò i piani. Domenica, fra parentesi, è l’11 luglio. Nel 1982, che notte quella notte, un’altra Italia si laureò campione del mondo. Il ct era Enzo Bearzot che, per una zingarata a New York, avrebbe poi bocciato il giovane Mancio. Roberto confessò di aver imparato più da quel cazziatone che da cento lezioni. Per come si è fatto amare, dai suoi e da noi, direi proprio di sì. E con un tasso di ruffianeria decisamente inferiore al nostro.

In tribuna, Leonardo Spinazzola. Era la nostra arma in più. Ne abbiamoaltre. Jorginho, per esempio: la bussola che manca a Southgate. E quel pressing che spingeva lontano gli avversari e solo la Spagna ha smorzato. Più brillanti noi, nella fase a gironi. Più brillanti loro, dopo. Mi sovviene Oscar Wilde: «Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi». E allora: Italia 51% Inghilterra 49%.

