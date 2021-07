ripartirà dunque dalla Turchia e dalla voglia di scalare le gerarchie di Süper Lig dell’ambizioso Adana Demirspor. La traiettoria di Super Mario ha del paradossale: avrebbe potuto ritagliarsi un ruolo di spicco nella spedizione azzurra a Euro 2020, invece proprio in concomitanza con le Alla fine Mario Balotelli è caduto in piedi, per così dire, trovando una squadra di alto livello nonostante la fallimentare esperienza a Brescia coincisa con la retrocessione in Serie B delle Rondinelle e la susseguente mancata promozione con il Monza di Berlusconi e Galliani. L’attaccante 30enne nativo di Palermoe dalla voglia di scalare le gerarchie di Süper Lig dell’ambizioso Adana Demirspor. La traiettoria diha del paradossale:nella spedizione azzurra a Euro 2020, invece proprio in concomitanza con le notti magiche 2021 ha firmato con un club sconosciuto ai più…

Scheda: Le ultime squadre di Balotelli

SQUADRE PRESENZE/GOL NIZZA 76/43 MARSIGLIA 15/8 BRESCIA 20/5 MONZA 14/6 ADANA -/-

Balotelli è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche

La mano tesa del Mancio

spalancate come si evince dal virgolettato dello scorso febbraio. Mancini schierò addirittura Balotelli dal primo minuto in occasione del suo debutto assoluto in Nazionale come commissario tecnico (l’attaccante non vestiva la maglia azzurra dal Mondiale 2014) contro l’Arabia Saudita per poi riproporlo sia nell’amichevole contro la Francia che nella sfida di Nations League contro la Polonia. Mario si giocò malissimo di avere la “testa giusta”, abbandonando quell'indolenza di fondo e riponendo in soffitta certe reazioni sopra le righe. Lui le porte della Nazionale a “Balo” le ha sempre tenute aperte, anzi,come si evince dal virgolettato dello scorso febbraio. Mancini schierò addirittura Balotelliin Nazionale come commissario tecnico (l’attaccante non vestiva la maglia azzurra dal Mondiale 2014) contro l’Arabia Saudita per poi riproporlo sia nell’amichevole contro la Francia che nella sfida di Nations League contro la Polonia. Mario si giocò malissimo quella ghiotta chance e da allora non ha mai più calcato i campi di Coverciano, anche perché incapace di incidere con le squadre di club e di convincere del tutto Mancini, abbandonando quell'indolenza di fondo e riponendo in soffitta certe reazioni sopra le righe.

La "testa giusta"

L'intera vicenda "Mario Balotelli" lascia in dote un retrogusto assai amaro, specialmente considerando il fatto che a questa Nazionale un “9” dominante e qualitativo servirebbe come il pane per capitalizzare l’enorme mole di gioco prodotta. E allora i “9” di oggi si chiamano Ciro Immobile e Andrea Belotti - con un posto al sole persino per baby Jack Raspadori - perché senza dubbio non avranno le qualità tecniche di Mario Balotelli, ma la “testa giusta” sì.

Quando Balotelli diventò Super Mario

