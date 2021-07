cantano a squarciagola gli italiani manco fosse un tormentone contemporaneo. Il paragone con quella Dopo aver infiammato l’estate italiana del 1990 “Notti Magiche” è tornata a scandire le gesta degli azzurri in una grande competizione internazionale. La intonano i calciatori per celebrare le vittorie, ne chiedono conto i giornalisti in sala stampa, lagli italiani manco fosse un tormentone contemporaneo. Il paragone con quella indimenticabile estate di 31 anni fa è davvero sostenibile o si tratta di una forzatura mediatica?

Il clima

Reduci dal decennio più edonista di sempre eravamo senza dubbio più spensierati 31 anni fa, ma al netto della pandemia e delle svariate recessioni economiche e morali fronteggiate da allora conserviamo la stessa, pantagruelica, voglia di emozionarci davanti allo schermo “inseguendo un gol” degli azzurri. Il rituale, puntualmente, si perpetua e persino lo spettatore più disinteressato - al solito indifferente alle questioni calcistiche - si trasforma in infervorato tifoso quando la Nazionale scende in campo... Una Nazionale bella e vincente, perfetta per fare proselitismo sia in smart watching che in presenza: le notti romane - benché contraddistinte da affluenza contingentata allo Stadio Olimpico - hanno difatti lasciato in dote un romanticissimo déjà vu.

Totò Schillaci, l'eroe delle notti magiche di Italia '90

La bellezza

Se volessimo chiamare in causa l’estetica il paragone continuerebbe a non risultare blasfemo: ballano due delle Nazionali più belle di sempre. Lo hanno sempre affermato i nostri padri con una certa sicumera, dopotutto: “Non ho mai visto giocare una Nazionale così bene come quella del Novanta”. L’Italia del commissario tecnico Azeglio Vicini in effetti entusiasmava per le vittorie in serie ma anche per la qualità del gioco espresso, tanto da rimanere scolpita nell’immaginario collettivo nonostante l’infausto epilogo di quell’avventura. Le similitudini con l’Ital-Mancio - venendo a questioni squisitamente calcistiche - svaporano tuttavia molto presto…

La differenza

La Nazionale di Mancini è fondata sulla qualità tecnica individuale – ingrediente imprescindibile alla base del progetto – e forgiata attorno a un’idea: proporre un calcio corale e armonioso incentrato sul controllo del gioco e su un possesso palla redditizio e mai fine a sé stesso. In questo senso il 4-3-3 del Mancio è difficilmente accostabile all’1-3-4-2 di Azeglio Vicini, la cui “proposta” si inseriva appieno nelle pieghe della tradizione italiana rilanciata da Bearzot otto anni prima. Quell’Italia raccolse i dividendi di una nidiata di campioni svezzati dallo stesso Vicini nell’Under 21: non sciorinava un calcio totale ma era in grado di eruttare fiammate di bellezza per la straordinaria abbondanza di talenti cui poteva affidarsi dalla cintola in su.

Rivoluzione Mancini

L'abbondanza era tale che Roberto Mancini – stella della Sampdoria allo zenit della propria carriera nonché ex capitano dell'Under di Vicini – non scese in campo nemmeno per un minuto di quella spedizione mondiale del 1990. Il suo rapporto con l’azzurro, da calciatore, fu a dir poco tormentato ma a 30 anni di distanza come un novello conte di Montecristo ha consumato la sua vendetta cambiando i connotati della Nazionale a sua immagine e somiglianza per riportare l’euforia nei cuori degli italiani. L'inno di Edoardo Bennato e Gianna Nannini non è assolutamente riaffiorato per caso…

Mancini: "Notti magiche cantata all'Olimpico? Un piacere sentirla"

