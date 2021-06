Matthijs de Ligt: il difensore dell'Olanda è stato lo sfortunato protagonista del fallo di mano, dopo uno scivolone, che gli è costato un cartellino rosso nel corso del match di Budapest 2-0 che è costato loro l'eliminazione, e il difensore della Juventus non si dà pace per questo: ecco cosa ha detto a NOS TV dopo la partita. Il calcio è deciso dagli episodi e lo sa bene: il difensore dell'Olanda è stato lo sfortunato protagonista del fallo di mano, dopo uno scivolone, che gli è costato un cartellino rosso nel corso del match di Budapest valido per gli ottavi di finale a Euro 2020 contro la Repubblica Ceca . Gli Oranje poi hanno subito unche è costato loro l'eliminazione, e il difensore della Juventus non si dà pace per questo: ecco cosa ha detto a NOS TV dopo la partita.

Certo, mi fa male. Abbiamo praticamente perso la partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che avessero creato molte occasioni. Ma il cartellino rosso ovviamente ha fatto la differenza

Matthijs de Ligt lascia il campo dopo l'espulsione - Olanda-Repubblica Ceca Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Euro 2020 Martinez: "Sono orgoglioso, De Bruyne e Hazard da valutare" UN' ORA FA

De Vrij lo difende: "E' un grande difensore"

"Non è stata colpa sua. Ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane. Ha tempo per crescere, ha già fatto passi da gigante, È un grande difensore. Certo per lui oggi non è stato facile, ma sono certo che stia diventando più forte".

De Boer: "Fino al rosso avevamo dominato"

"È una squadra difficile da affrontare, ma fino al rosso abbiamo dominato la partita. Dumfries è arrivato sul fondo più volte durante il primo tempo, così come van Aanholt, ma non siamo stati precisi nell'ultimo passaggio. In queste gare sono decisivi gli episodi, non abbiamo sfruttato l'occasione con Malen e dopo pochi minuti siamo rimasti in dieci uomini. Sull'1-0 volevo passare al 3-3-3, inserendo Berghuis da esterno destro, allargando Promes a sinistra e Weghorst come attaccante centrale. Subito dopo però è arrivato il 2-0, poi ho cambiato idea".

Dumfries, la freccia dell'Olanda che piace al Napoli

Euro 2020 Le pagelle di Belgio-Portogallo: Ronaldo non brilla 10 ORE FA