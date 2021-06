Sedici squadre raggiungeranno la fase a eliminazione diretta di Euro 2020. Le prime due di ogni girone avanzeranno, con le partite finali della fase a gironi previste per il 23 giugno. E anche quattro delle sei terze classificate si qualificheranno dalla fase a gironi.

Se i punti non basteranno a qualificare le squadre, l’avanzamento sarà determinato tramite le seguenti categorie, in questo ordine: Differenza reti, Gol segnati, Vittorie, Totale punti disciplinari più basso, Classifica generale, Qualificazioni europee. Ecco le nazioni che finora si sono qualificate per gli ottavi di finale del torneo.

GRUPPO A

Squadre

Italia, Galles, Svizzera, Turchia

Qualificata

Italia

Cosa può ancora succedere:

L'Italia è diventata la prima squadra ad assicurarsi un posto agli ottavi di finale grazie alla vittoria per 3-0 sulla Svizzera nel secondo turno, un risultato che ha portato gli Azzurri a sei punti in due partite. Il Galles ha la certezza di finire almeno tra i primi tre nel Gruppo A, ma non è ancora qualificato per la fase a eliminazione diretta. È improbabile ma non impossibile che una squadra a quattro punti manchi la qualificazione, con il Galles che affronterà l'Italia nell'ultimo turno di gare. Alla Svizzera servono tre punti e un saldo di tre gol nella differenza reti per negare ai gallesi uno dei primi due posti nel girone.

GRUPPO B

Squadre

Belgio, Russia, Finlandia, Danimarca

Qualificato

Nessuna

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

GRUPPO C

Squadre

Austria, Paesi Bassi, Ucraina, Macedonia del Nord

Qualificato

Nessuno

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

GRUPPO D

Squadre

Repubblica Ceca, Inghilterra, Croazia, Scozia

Qualificato

Nessuno

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

GRUPPO E

Squadre

Slovacchia, Spagna, Svezia, Polonia

Qualificato

Nessuno

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

GRUPPO F

Squadre

Portogallo, Francia, Germania, Ungheria

Qualificato

Nessuna

Cosa può ancora succedere:

Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi.

