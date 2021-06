Calcio

Calcio, Euro 2020. Come l’Italia ha centrato l’esordio perfetto agli Europei contro la Turchia

EURO 2020 - Gli azzurri di Roberto Mancini hanno impressionato alla "prima" agli Europei contro la Turchia, che non ha mai avuto la possibilità di colpire grazie a una prestazione super in termini di ritmo e di pressione, due delle caratteristiche chiave di questa squadra. Vediamo quando e come si è deciso il match dell'Olimpico.

00:01:59, un' ora fa