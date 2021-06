Regola numero 1 nel ritiro della Francia agli Europei: evitare il COVID. Nasce da qui uno dei divieti più discussi, ma mai come in questo momenti necessario dettato da Didier Deschamps: niente sesso per i calciatori impegnati a Euro 2020: niente contatti con mogli, fidanzate o scappatelle con qualche amante.

Per evitare defezioni dovute a casi di COVID nel ritiro dei Bleus vige l'astinenza assoluta: i calciatori non l'avranno presa bene, ma la motivazione è forte. E dunque se i giocatori devono salutare i propri famigliari, lo possono fare tranquillamente ma solo dal campo alla tribuna, da lontano.

"Non possiamo toccare nessuno, neanche i familiari. Ma non si può fare altrimenti. È dura per tutti, giocatori e staff, ma va accettato". Antoine Griezmann

Serie A Inter, avanti con l'azionarato popolare: contatti con Valentino Rossi 35 MINUTI FA

“L’astinenza – svela una fonte anonima a ‘Le Parisien’ – non crea tensioni, ma è un argomento discusso. Anche perché diventa complicato non poter neppure dare un bacio o una carezza alla persona amata. I giocatori sono in gran parte dei ragazzotti ventenni nel pieno delle loro forze. E così non gli resta che il metodo manuale”.

Francia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Verso Belgio-Italia: pessimismo per De Bruyne, Chiellini recupera 2 ORE FA