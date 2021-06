Roberto Mancini al livello statistico di Vittorio Pozzo (però due Mondiali e un oro olimpico); l’undicesimo successo di fila; la tappa che alza a 1.055 minuti il muro d’imbattibilità difensiva. Avanti tutta, avanti tutti. Padroni del gruppo, a punteggio pieno, con otto cambi e zero problemi . E’ la trentesima partita utile consecutiva, sequenza che portaal livello statistico di Vittorio Pozzo (però due Mondiali e un oro olimpico); l’undicesimo successo di fila; la tappa che alza ail muro d’imbattibilità difensiva.

Smontare e rimontare

Benissimo ha fatto, il ct, a smontare la formazione e ruotare l’organico. All’Europeo del 1996, Arrigo Sacchi lo fece troppo presto (già alla seconda) e ne pagò il fio. Al Mondiale del 1978, Enzo Bearzot non lo fece alla terza (già qualificato) e il destino travestito da Arie Haan lo punì. Le cinque staffette liberano dai calcoli, dagli scrupoli. E così sia, allora.

Euro 2020 Conte: "L'Italia può arrivare in fondo, risultati non casuali" 6 ORE FA

Italia-Svizzera, l'urlo all'inno Credit Foto Getty Images

Matteo Pessina, è stato meno travolgente ma non meno significativo: proprio perché era l’Italia di scorta. Va detto che la squadra di Gareth Bale e Aaron Ramsey, qualificata come seconda, ha badato più a limitare i danni che a procurarne. La sfida, all’Olimpico, si è esaurita in pratica al 55’ con il rosso, severo, a Ethan Ampadu. Ma già prima che il turnover del turnover, portieri inclusi, consegnasse l’ordalia all’etichetta di amichevole, avevamo onorato l’impegno con la volontà che, attorno alla bussola del gioco, trasforma persino gli esploratori di riserva in provetti navigatori. Dopo i 3-0 a Turchia e Svizzera, sintesi di cavalcate "valchiriane", l’1-0 al Galles , firmato da, è stato meno travolgente ma non meno significativo: proprio perché era l’Italia di scorta. Va detto che la squadra di, qualificata come seconda, ha badato più a limitare i danni che a procurarne. La sfida, all’Olimpico, si è esaurita in pratica al 55’ con il rosso, severo, a Ethan Ampadu. Ma già prima che il turnover del turnover, portieri inclusi, consegnasse l’ordalia all’etichetta di amichevole, avevamo onorato l’impegno con la volontà che, attorno alla bussola del gioco,

Mancini: "Notti magiche cantata all'Olimpico? Un piacere sentirla"

Verratti e tutti gli altri: la Nazionale di tutti

Che è poi la pietra filosofale del Mancio. Rientrava Marco Verratti: penso che sia più un "dieci" che un "otto", con quel dribbling a girotondo e le gambine prensili. E poi il Pessina goleador, simbolo del laboratorio atalantino; Federico Chiesa, i cui strappi temporaleschi compensano la manovra fitta e laboriosa di Domenico Berardi; Federico Bernardeschi, l’elemento che, più di tutti, ha moltiplicato le funzioni rimanendone prigioniero. Non ha segnato, Andrea Belotti, ma ha ribadito che dietro Ciro Immobile c’è vita. Emerson Palmieri non vale, oggi, Leonardo Spinazzola: a conferma che, pur in assenza di fuoriclasse, le gerarchie restano semafori. Mancini non aveva risparmiato, esclusivamente, Gigio Donnarumma, Leonardo Bonucci e Jorginho. Un messaggio, chiaro, ai collezionisti di indizi. E’ la Nazionale di tutti, con il dettaglio, non marginale, che è stata lei a trascinare la gente e non la gente a rianimarla.

Marco Verratti Credit Foto Getty Images

Ora arriva il bello

Negli ottavi, dunque, Austria o Ucraina. Sabato sera a Wembley. La puntata secca rovescia il mondo. I singoli diventeranno ancora più importanti. Come gli episodi. Come gli occhi del Var. Finita, tra un materasso e l’altro, la movida dei gironi, comincia l’età di mezzo che si appoggia al coraggio, senza un domani che possa correggere eventuali errori, colpevoli leggerezze. In tre gare Donnarumma ha compiuto una sola parata. Troppa grazia. Il passato conta, ma d’ora in poi peserà il futuro. Rientreranno, al di là degli slogan e delle veline, i "titolarissimi". Compreso Manuel Locatelli. Siamo stati bravi, dovremo esserlo di più. Lo saranno anche gli avversari. Parola d’ordine: divertirsi. E’ il sale dello sport.

Classifiche e risultati

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it.

Mancini: "Sarà una sofferenza scegliere chi non giocherà"

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Scozia: con la Croazia niente Gilmour, positivo al Covid 6 ORE FA