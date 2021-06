Antonio Conte: l'allenatore leccese, alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, ha parlato così ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, trasmissione di Rai Radio1. L'Italia corre forte. Con l'1-0 contro il Galles , la Nazionale guidata da Roberto Mancini ha chiuso il Gruppo A al primo posto e a punteggio pieno, disputando la fase a gironi migliore di sempre agli Europei e arrivando alla fase ad eliminazione diretta con grande entusiasmo. A commentare il percorso degli Azzurri è stato anche: l'allenatore leccese, alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, ha parlato così ai microfoni di, trasmissione di Rai Radio1.

"Il giudizio sull'Italia è sicuramente positivo, ha fatto vedere unità di intenti e grande voglia, questo lascia ben sperare, mentre tra le altre squadre non vedo sorprese, anche la Germania la vedo favorita e può arrivare fino in fondo. Non ho visto grandissime sorprese. L'Italia ha dimostrato continuità e grandi meriti nel voler fare e vincere la partita, si pone come una delle candidate ad arrivare fino in fondo. La cosa che mi sta piacendo di più è che trasmette sicurezza, c'è grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva, questa è la cosa più importante quando si vuole ambire a risultati importanti. È importante che non prenda gol. Bisogna aspettare partite più impegnative, ma bisogna essere fiduciosi perché questi risultati non possono essere un caso".

questa situazione non voluta. Sfrutterò il periodo per stare di più con la famiglia e guardare calcio che è sempre in evoluzione". Infine, Conte si è soffermato su mi ha colpito in maniera profonda, sono stato molto male. Ora è importante che lui ritrovi la sua serenità con la famiglia, c'è da ringraziare chi è intervenuto a salvarlo. Gli auguro di stare sereno e di godersi la vita, poi ci sarà il tempo per fare le necessaria valutazione, il calcio viene dopo". Conte ha lasciato l'Inter dopo due anni e uno storico scudetto. In questo momento si trova senza panchina, ma con idee abbastanza chiare sul suo prossimo futuro. "Sarà un anno in cui cercherò di studiare, vedrò calcio e cercherò di sfruttare nel migliore dei modi. Sfrutterò il periodo per stare di più con la famiglia e guardare calcio che è sempre in evoluzione". Infine, Conte si è soffermato su quanto accaduto a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia. "È stato orribile, sono stati momenti orribili che purtroppo ho vissuto da solo. È accaduto veramente qualcosa di brutto. Vederlo con gli occhi sbarrati,. Ora è importante che lui ritrovi la sua serenità con la famiglia, c'è da ringraziare chi è intervenuto a salvarlo. Gli auguro di stare sereno e di godersi la vita, poi ci sarà il tempo per fare le necessaria valutazione,".

