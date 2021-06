Patrik Schick, con il gol dalla distanza più lunga (Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore di sempre della competizione con 11 reti in 22 presenze complessive. Il primo gol lo realizzò il 12 giugno 2004, nella partita inaugurale tra Portogallo e Grecia, quando Ronaldo era ancora un 19enne. Oggi ha invece superato Michel Platini (9) nella classifica marcatori all-time con una doppietta. Seguno poi Alan Shearer a quota 7; Griezmann, van Nistelrooy, Kluivert, Rooney, Henry, Ibrahimovic e Nuno Gomes a quota 6. Ronaldo comincia col botto il suo Europeo dopo Altro record in questa edizione degli Europei. Dopo quello di, con il gol dalla distanza più lunga ( 45,5 metri in Scozia-Repubblica Ceca ), ecco un altro record molto più corposo. Con la doppietta all'Ungheria , infatti,è diventato ildella competizione concomplessive. Il primo gol lo realizzò il 12 giugno 2004, nella partita inaugurale tra Portogallo e Grecia, quando Ronaldo era ancora un 19enne. Oggi ha invece superato(9) nella classifica marcatori all-time con una doppietta. Seguno poia quota 7; Griezmann, van Nistelrooy, Kluivert, Rooney, Henry, Ibrahimovic e Nuno Gomes a quota 6. Ronaldo comincia col botto il suo Europeo dopo le polemiche con la Coca Cola

I gol di Ronaldo all'Europeo

Data Partita 12 giugno 2004 Portogallo-Grecia 1-2 30 giugno 2004 Portogallo-Paesi Bassi 2-1 11 giugno 2008 Repubblica Ceca-Portogallo 1-3 17 giugno 2012 Portogallo-Paesi Bassi 2-1 (x2) 21 giugno 2012 Repubblica Ceca-Portogallo 0-1 22 giugno 2016 Ungheria-Portogallo 3-3 (x2) 6 luglio 2016 Portogallo-Galles 2-0 15 giugno 2021 Ungheria-Portogallo 0-3 (x2)

Non solo. Con questo gol, inoltre, Cristiano Ronaldo diventa il primo e unico giocatore ad aver segnato almeno un gol in 5 edizioni diverse dell'Europeo (essendo tra l'altro l'unico nella storia ad aver disputato 5 edizioni dell'Europeo). Dal 2004 ad oggi. Ronaldo aveva già piazzato il record dell'essere stato l'unico a segnare almeno un gol in 4 edizioni. Ma CR7 vincerà anche la classifica marcatori di una singola edizione? Lo ha già fatto nel 2012, anche se in coabitazione con altri 5 giocatori: Balotelli, Mandzukić, Mario Gómez, Dzagoev e Fernando Torres.

Cristiano Ronaldo, se il Portogallo dovesse poi vincere la sfida contro l'Ungheria, troverebbe anche la sua vittoria n° 12 agli Europei in carriera. Anche questo diventerebbe un piccolo record: con Ronaldo che sarebbe il giocatore con più partite vinte, davanti ad Iniesta e Fabregas (11).

