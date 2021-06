Schick da casa sua Luka Modric durante Marshall. Un gol anche decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di finale, con il centrocampista del Real Madrid a realizzare il momentaneo 2-1 per i vice Campioni del mondo. Altro che il gol dida casa sua contro la Scozia . Il gol più bello del torneo, fino a questo momento, è sicuramente quello didurante Croazia-Scozia con un collo-esterno destro che non lascia scampo al portiere. Un gol anche decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di finale, con il centrocampista del Real Madrid a realizzare il momentaneo 2-1 per i vice Campioni del mondo.

Passano gli anni, ma Modric continua ad avere dei colpi di classe immensi. Non sarà più continuo con il suo incidere in campo, ma si sarà stropicciato gli occhi Carlo Ancelotti che dalla prossima stagione tornerà ad allenarlo. Per Modric è il gol n° 17 in Nazionale in 140 presenze con la maglia della sua Croazia. Fin dove riuscirà a portarla in questo Europeo?

