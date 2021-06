Marco van Basten - stella del passato dei Paesi Bassi - non ha risparmiato qualche commento negativo in direzione di de Ligt. Per l'ex attaccante del Milan, il centrale difensivo olandese Qualche giorno fa, dopo la partita contro l'Austria - stella del passato dei Paesi Bassi - non ha risparmiato qualche commento negativo in direzione di. Per l'ex attaccante del Milan, il centrale difensivo olandese non aveva imparato nulla dal campionato italiano e costringeva Stekelenburg a sorpassare la difesa per rilanciare l'azione, aumentando così i rischi di perdere palla nelle zone nevralgiche del campo. Il giocatore della Juventus ha risposto, con umiltà...

Classifiche e risultati

Euro 2020 Cristiano Ronaldo miglior marcatore all-time: superato Platini 15/06/2021 A 17:45

Se Van Basten ti critica...

Se qualcuno della caratura del signor Marco van Basten ti critica, allora tu devi solo stare ad ascoltarlo, sentire cosa ti dice e basta. Pure lui ha giocato in un campionato difficile come quello italiano in passato. Quindi capisco ciò che mi ha voluto dire, ma a volte in campo certe decisioni vanno prese velocemente, in un secondo

Mi sto impegnando per giocare la partita perfetta

Io lavoro sempre duramente per migliorare, ad ogni allenamento e ad ogni partita. E così farò sempre. Non giocherò una partita perfetta nell'immediato futuro, ma mi sto impegnando per arrivare a farlo un giorno

Olanda a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Schick da casa sua: gol da 45 metri alla Scozia! È record 14/06/2021 A 15:33