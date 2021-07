Italia-Inghilterra sono profetiche: il santo a cui votarsi è quello giusto. Vola Gigio, due volte su Sancho e Saka per riportare l’Italia sul tetto d’Europa a 53 anni dalla prima e unica volta. “Siamo nelle mani, anzi nelle manone di Donnarumma”. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima del drammatico e meraviglioso carosello dei calci di rigore disono profetiche: il santo a cui votarsi è quello giusto. Vola Gigio, due volte su Sancho e Saka per riportare l’Italia sul tetto d’Europa a 53 anni dalla prima e unica volta. Calando il sipario su un mese e sette partite da numero 1 , indimenticabili, che lo consacrano a fuoriclasse del nostro calcio anche sui palcoscenici più luminosi che il pallone possa proporre.

Italia Campione d'Europa: i festeggiamenti dei tifosi da Roma a Milano

Il 25 febbraio Donnarumma ha compiuto 22 anni. Eppure, a leggere alcuni dei suoi numeri ci si accorge subito di quanta esperienza abbia già messo in saccoccia: 33 presenze in Nazionale e 251 con la maglia del Milan, con cui ha esordito in Serie A a 16 anni e 8 mesi, sono numeri notevoli per un giocatore della sua età. Quello che però mancava a Gigio era il confronto con i più grandi del calcio continentale. Le zero presenze in Champions League in carriera rendevano questo campionato europeo un crash test decisivo, che il classe ’99 ha superato col massimo dei voti, soprattutto quando contava di più. Personalità, leadership e sicurezza, oltre a una serie di parate da ricordare, che l’hanno incoronato miglior giocatore del torneo.

Zuber murato due volte, inizia l’Europeo di Donnarumma. Con il Galles altra serata tranquilla e la porta continua a rimanere inviolata (anche per demeriti di Bale e soci). Si arriva nella fase calda e contro l’Austria l’Italia soffre. È il giorno in cui supera il record di imbattibilità di Zoff (1168 minuti contro 1143). Il VAR lo grazia su Arnautovic in quello che forse è l’unico mezzo passaggio a vuoto del suo torneo, poi Kalajdzic lo buca con un gol rocambolesco. Ma lui è decisivo con un intervento pazzesco con la manona sul missile mancino di Schaub ai supplementari. Ai quarti c’è lo spauracchio Belgio. Una grande serata per gli azzurri e Gigio è ancora determinante: a mano aperta sul destro di De Bruyne, dice di no due volte anche a Lukaku (che lo batte solo su rigore). Italia in semifinale, per il suo personalissimo crescendo. La Spagna ci imbriglia e lui è reattivo su Olmo nel primo tempo, poi incolpevole sul gol di Morata. Ma proprio allo juventino Spettatore non pagante all’esordio contro la Turchia, comincia a sporcarsi i guantoni nel secondo match con la Svizzera:murato due volte, inizia l’Europeo di Donnarumma. Con il Galles altra serata tranquilla e la porta continua a rimanere inviolata (anche per demeriti di Bale e soci). Si arriva nella fase calda e contro l’Austria l’Italia soffre. È il giorno in cui supera(1168 minuti contro 1143). Il VAR lo grazia su Arnautovic in quello che forse è l’unico mezzo passaggio a vuoto del suo torneo, poi Kalajdzic lo buca con un gol rocambolesco. Ma lui è decisivo con un intervento pazzesco con la manona sul missile mancino diai supplementari. Ai quarti c’è lo spauracchio Belgio. Una grande serata per gli azzurri e Gigio è ancora determinante: a mano aperta sul destro di, dice di no due volte anche a(che lo batte solo su rigore). Italia in semifinale, per il suo personalissimo crescendo. La Spagna ci imbriglia e lui è reattivo su Olmo nel primo tempo, poi incolpevole sul gol di. Ma proprio allo juventino para il primo dei suoi tre rigori in pochi giorni nella lotteria finale. L’ultimo atto è vicenda recente. Monumentale.

Chiellini con coppa e corona: l'arrivo degli azzurri a Roma

Donnarumma è già nella storia della Nazionale italiana, sulle orme di quanto fatto da due suoi illustri predecessori: Dino Zoff, campione europeo nel 1968 e mondiale a Spagna ’82, e Gigi Buffon, eroe iridato nel 2006. Con doti e carta d’identità in regola per eguagliare numeri e palmarés di questi due mostri sacri. E proprio del secondo, di cui è erede diretto tra i pali dell’Italia, che Gigio ha parlato dopo la finale. “Io come Buffon? Lui resta il migliore di tutti, io cerco di farmi trovare sempre pronto. Vedremo dove arriverò”.

Pallone d’Oro, in queste ore si parla delle possibilità che Donnarumma ha maturato per ottenere il prestigioso premio di France Football. Di certo il portierone azzurro si è iscritto alla corsa, ma quali sono i suoi rivali più temibili? Sicuramente il “solito” Lionel Messi, già sei volte vincitore: Jorginho, rigore finale sbagliato a parte, è stato un leader insostituibile della Nazionale di Mancini e soprattutto ha vinto anche la Champions League con il suo Chelsea, a maggio. Probabilmente Donnarumma parte sfavorito rispetto ad entrambi, ma già il fatto che se ne parli è inequivocabile testimonianza della sua grandezza. Paragoni inevitabili in queste occasioni e che si estendono anche nel campo dei riconoscimenti personali. Perché se nel 2006 Buffon perse la sfida interna con Fabio Cannavaro per vincere il, in queste ore si parla delle possibilità che Donnarumma ha maturato per ottenere il prestigioso premio di. Di certo il portierone azzurro si è iscritto alla corsa, ma quali sono i suoi rivali più temibili? Sicuramente il “solito”, già sei volte vincitore: la vittoria della Copa America sul Brasile è stata una liberazione per lui e la sua Argentina e porterà di certo molti punti alla causa. E poi, come nel 2006, l’avversario più temibile potrebbe vestire d’azzurro come lui. Perché, rigore finale sbagliato a parte, è stato un leader insostituibile della Nazionale di Mancini e soprattutto ha vinto anche la Champions League con il suo Chelsea, a maggio. Probabilmente Donnarumma parte sfavorito rispetto ad entrambi, ma già il fatto che se ne parli è inequivocabile testimonianza della sua grandezza.

Bonucci: "It's coming home ci ha gasati". E poi il selfie con Mancini

