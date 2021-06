Finlandia-Russia, match valido per la seconda giornata del gruppo B, si é conclusa 0-1, grazie alla rete nel primo tempo del giocatore dell'Atalanta Aleksej Miranchuk. In generale la Russia si é dimostrata superiore e ha piegato la tosta resistenza finnica. Ora la formazione di Cherchesov ha agganciato a quota tre punti proprio la Finlandia e il Belgio. Tutto apertissimo, dunque, in attesa dell'ultimo turno.

Il tabellino di Finlandia-Russia 0-1 (primo tempo 0-1)

FINLANDIA (3-4-1-2): Hradecky; Toivio (Dal 84' Jensen), Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala (Dal 75' Soiri), Schüller (Dal 67' Kauko), Kamara, Uronen; Lod; Pukki (Dal 75' Lappalainen), Pohjanpalo. Ct: Kanerva

RUSSIA (4-3-3): Safonov; Mário Fernandes (Dal 26' Karavaev), Diveev, Dzhikiya, Kuzyaev; Zobnin, Barinov, Ozdoev (Dal 61' Zhemaletdinov); Alek. Miranchuk (Dal 85' Sobolev), Dzyuba (Dal 85' Mukhin), Golovin. Ct: Cherchesov

Arbitro: Makkiele (Olanda)

Gol: 45'+1' Miranchuk (R)

Assist: Dzyuba

Ammoniti: Kamara, Barinov, Ozdoev, Dzhikiya, O’Shaughnessy

La cronaca in 6 momenti chiave

5' - Annullato un gol a Pohjanpalo. L'attaccante aveva colpito perfettamente di testa sul cross da destra di Raitala. Ma giusto annullare, era fuorigioco.

10' - OZDOEV! Cosa sbaglia! Miranchuk a centro area apparecchia un pallone perfetto a destra per Ozdoev, che tutto solo spara incredibilmente altro. Era a cinque metri dalla porta. Che errore.

45' + 1' - MIRANCHUK! GOL! 1-0 Russia. Che magia. Che gol. Scambia con Dzyuba, finta e poi dipinge col mancino. Palla all'incrocio. CHE GOL.

52' - GOLOVIN! Che fiammata. Sposta il pallone e calcia secco. Palla a lato di poco.

66' - OCCASIONISSIMA RUSSIA. Palla filtrante magnifica di Miranchuk per Zhemaletdinov, che incrocia col mancino. Palla fuori di un soffio.

72' - MIRACOLO DI HRADECKY! Dzyuba ruba palla e si invola, palla in mezzo per KUZYAEV, che piazza col destro. Gran parata del portiere finlandese.

Il migliore

Aleksej MIRANCHUK - Il gol è una prelibatezza. Mancino morbido all'incrocio. Gioca tra le linee, crea spazi, duetta con Dzyuba. L'Atalanta ha in casa un gioiello, anche se non usa mai il destro.

Il peggiore

Robin LOD - Tra le linee, non entusiasma. Troppo discontinuo, poco concreto.

