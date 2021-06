Finalmente! Karim "” è tornato in Nazionale , ma non ha ritrovato il gol in una competizione ufficiale con la maglia della sua. Non segna, infatti, dai, quando realizzò 3 reti nella fase a gironi contro(doppietta) e. L'attaccante del Real Madrid non aveva più vestito quella maglia, se non in due amichevoli nel 2015, prima di non essere più convocato da. Oggi il grande ritorno contro la Germania (Francia che ha vinto 1-0 con l'autorete di Hummels ), e sperava potesse esserci anche il ritorno al gol che manca ormai da, dal 20 giugno 2014: Svizzera-Francia 2-5. Lui ci aveva provato con quel gol nel finale di gara, poi annullato però dalla terna arbitrale per fuorigioco.