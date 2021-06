Joachim Löw: "Grande delusione per tutti noi"

Joachim Low, allenatore della Germania, ai microfoni di ARD: "È una gran delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c'era tanta fiducia. In queste partite devi obbligatoriamente sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L'Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti".

Kroos: "La differenza l'ha fatta la concretezza"

Toni Kroos a Sky Sport: "Fino all’1-0 le due squadre si sono neutralizzate. C’è grande delusione. Cosa ha fatto la differenza? Il centrocampo e la concretezza, prima del gol l'Inghilterra non ha creato molte occasioni. Sicuramente è un risultato molto deludente, eravamo riusciti a superare un gruppo complicato: ci dispiace essere usciti a questo punto della competizione".

Delusione in Germania

"E' tutto finito, siamo fuori": la Bild analizza così la sconfitta della Germania contro l'Inghilterra che ha estromesso la squadra di Low da Euro2020. Kimmich in lacrime a fine partita, consolato da Hummels e poi le critiche al ct che non ha schierato da subito il giovane Musiala.

"E' finita. I Tre Leoni chiudono l'era di Low e Kimmich scoppia in lacrime": questa invece la lettura di TZ. "Sterling e Kane segnano, la Germania è eliminata. L'eliminazione tedesca sancisce anche la fine dell'incarico di Low come ct", scrive invece lo Spiegel.

