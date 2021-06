Antoine Griezmann che prima ha parlato Francia sia qualificata (e dove potrebbe partecipare Mbappé), ma a quelle di Parigi del 2024. Tra il surreale e il sogno. Giornata un po' particolare perche prima ha parlato del caldo di Budapest che ha dato fastidio ai giocatori francesi , poi ha parlato di sogni. Nonostante stia vivendo un Europeo, Griezmann confessa di voler un giorno giocare alle Olimpiadi. Non a quelle di Tokyo, nonostante la(e dove potrebbe partecipare Mbappé), ma a quelle di

Classifiche e risultati

Euro 2020 Cristiano Ronaldo miglior marcatore all-time: superato Platini 15/06/2021 A 17:45

Il pareggio in Ungheria

È stata una partita difficile a causa della presenza del pubblico. Avevamo perso l'abitudine di giocare in uno stadio pieno. Non ci siamo trovati. Il campo era asciutto, caldo e pesante. Siamo rimasti bloccati, non sapevamo come sfruttare le nostre possibilità. È un Europeo con grandi Nazionali e grandi giocatori, anche contro l'Ungheria è dura. Sapevamo che non era un girone facile, dobbiamo riposarci e recuperare per il Portogallo. Ma sono fiducioso, dobbiamo continuare a lavorare

Il sogno Olimpiadi

Ho ancora tante ambizioni, ma soprattutto amo il calcio, perché con l'anno che tutti hanno appena vissuto, l'Europeo con la Francia può fare bene a tutti. E poi voglio vincere la Champions. Andare alle Olimpiadi 2024 sarebbe uno dei miei sogni più belli. Immaginare di indossare la maglia della Nazionale francese, a Parigi, ai Giochi Olimpici, per un incontro globale... Fa venire i brividi. Non so in quale club sarò, ma questo è chiaramente uno dei miei obiettivi

Francia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Schick da casa sua: gol da 45 metri alla Scozia! È record 14/06/2021 A 15:33