Austria ce l'ha fatta. Dopo Ucraina di Shevchenko, la formazione di Franco Foda si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei, Wembley Stadium. È la prima volta per l'Austria in una fase ad eliminazione diretta del torneo continentale, ma il Das Team vuole continuare a sognare. L'ce l'ha fatta. Dopo l'1-0, a sorpresa , contro l'di Shevchenko, la formazione disi è qualificata agli ottavi di finale degli Europei, dove incontrerà l'Italia . È la prima volta per l'Austria in una fase ad eliminazione diretta del torneo continentale, ma ilvuole continuare a sognare.

Le parole del ct Franco Foda

Eravamo convinti di farcela. È stata una prestazione fantastica della squadra, bravi nel possesso palla e nel recupero. C'è poco da lamentarsi oggi. Ora abbiamo una partita che a prima vista sembra impossibile. Nel calcio, però, tutto è sempre possibile

David Alaba e Christoph Baumgartner esultano per il gol realizzato all'Ucraina Credit Foto Getty Images

Le parole di Christoph Baumgartner

Non me ne rendo ancora conto, mi fa davvero male la testa. Il successo è qualcosa di molto speciale per noi. Adesso, cari austriaci, divertitevi. Gli ottavi di finale contro l'Italia? Saranno molto speciali, abbiamo fatto già la storia, ma la nostra avventura non è ancora finita

