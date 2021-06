Allarme bomba vicino allo stadio Olimpico a Roma prima del kick-off di Italia-Svizzera. Secondo quanto riportato da Corrieredellosport.it è stata infatti trovata un'autobomba nella zona di Piazza Mancini, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico, ed è stata prontamente disinnescata dalle forze dell'ordine. Molti tifosi stavano transitando in quella zona per raggiungere lo stadio e le strade sono state bloccate per consentire le operazioni, lo riferisce la versione online del popolare quotidiano sportivo.

La segnalazione è arrivata da un passante che ha notato un oggetto sospetto all'interno di un'autovettura "Smart" parcheggiata e l'intervento delle forze dell'ordine è scattato poco prima delle 18. Si trattava di un ordigno artigianale, come riferiscono fonti di polizia.

