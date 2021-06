Wembley Stadium di Londra (Budapest e Roma che avrebbero potuto prendere il posto di Londra come sede della finale dell'Europeo. Lo stesso Premier italiano, Mario Draghi, aveva accolto positivamente UEFA che con un comunicato ha negato questa possibilità. In Inghilterra c'è stato un leggero aumento di contagi da covid e, ovviamente, è partita l'allerta. Ricordiamo che semifinali e finale si giocheranno aldi Londra ( il calendario ), ma i rumor si sono sprecati nelle ultime ore, conche avrebbero potuto prendere il posto di Londra come sede della finale dell'Europeo. Lo stesso Premier italiano,, aveva accolto positivamente la possibilità di ospitare la finale allo stadio Olimpico . Non si è fatta attendere però la risposta dellache con un comunicato ha negato questa possibilità.

Il comunicato della UEFA

La UEFA, la Federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di EURO 2020 a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede delle partite. [Il comunicato]

