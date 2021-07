Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020 andata in scena a Wembley (Londra), si è conclusa con la vittoria ai calci di rigore della nazionale di Roberto Mancini dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Match arbitrato dal tedesco Felix Brych. A segno Chiesa e poi Morata. Ai rigori sono decisivi gli errori dello stesso Morata, ipnotizzato da Donnarumma, e la trasformazione di Jorginho. Con questo risultato è dunque l'Italia ad approdare alla finalissima, in programma sempre a Wembley nella serata di domenica 11 luglio: avversaria una tra Inghilterra e Danimarca. Di seguito le 5 verità che ci ha lasciato l'incontro.

1) Sofferenza e cuore: in finale si va anche così

Non è stata una bella Italia. Tutt'altro. Tanto che, a un certo punto, la sensazione nettissima era che soltanto trascinandola ai calci di rigore avremmo potuto riportare la gara su un terreno accettabile. La nazionale di Roberto Mancini non aveva mai affrontato patemi del genere. Non soltanto in questo Europeo, ma nell'intera gestione del ct. Però ha saputo resistere, nonostante difficoltà enormi determinate dal costante pressing e palleggio spagnolo. Ha fatto gruppo, si è tenuta aggrappata al match con le unghie e con i denti. E ora si giocherà la quarta finale europea della propria storia, la seconda nelle ultime tre edizioni. A contenderci il trofeo sarà una tra Inghilterra e Danimarca, sempre a Wembley. Obiettivo: resettare e ripartire. Ci aspetta una serata che potrebbe diventare storica.

2) Donnarumma e Chiesa cardini, Emerson si fa trovare pronto

Uno ha segnato. L'altro ha parato. Ovvero ciò che di più importante caratterizza una partita di calcio. Gigio Donnarumma e Federico Chiesa si confermano ancora una volta per quello che sono: i cardini dell'Italia. Senza le parate del primo e il guizzo del secondo, uno dei pochi di una serata collettivamente soffertissima, l'Italia avrebbe con ogni probabilità ceduto alla Spagna. Se i due hanno sempre rappresentato una certezza, i dubbi riguardavano la capacità di Emerson Palmieri di rimpiazzare l'irrimpiazzabile Spinazzola. Ebbene, l'italo-brasiliano del Chelsea si è ben comportato, emergendo in un contesto di affanno generale come uno dei più brillanti. Ottime notizie in vista della finale.

3) Immobile, abbiamo un problema

Ancora una volta spento, poco brillante, incapace di pungere. Ciro Immobile non ha riscattato l'opaca prova col Belgio. Anche se, va detto, questa volta è in buonissima compagnia. Lo stile di gioco dell'Italia non lo favorisce, perché lo costringe a vedersela contro entrambi i centrali avversari senza una seconda punta al proprio fianco con cui scambiare. Il Correa della situazione, insomma. Ma anche lui ci ha messo del suo, non riuscendo neppure nelle trame apparentemente più semplici. Un momento no che fa da contrasto con il buon avvio contro Turchia e Svizzera, seppur con qualche gol divorato. Ciro giocherà pure domenica, con ogni probabilità. Anche perché il suo sostituto Belotti, rigore trasformato a parte, non ha fatto molto meglio. Andrà tranquillizzato, rasserenato e istruito a dovere, perché possa davvero diventare il Paolo Rossi del 2021.

4) La Spagna torna a casa, ma è all'inizio di un ciclo

Chi guarda le mere statistiche si accorgerà che la Spagna ha vinto appena una delle sei partite disputate in questo Europeo, pareggiando tutte le altre (al 90' o al 120'). Chi ha assistito alle partite della Roja, invece, si è accorto che il necessario ricambio generazionale voluto da Luis Enrique sta dando i propri frutti. Da uno strepitoso Dani Olmo, macchiatosi appena del rigore sparato alle stelle, all'adolescente Pedri (18 anni!), passando per Oyarzabal, Ferran Torres e tanti altri, i talenti non mancano. Il ciclo di Xavi e Iniesta, quello che ha portato la scorpacciata di un Mondiale e due Europei, si è definitivamente concluso con la mancata convocazione di Sergio Ramos (e in generale di calciatori del Real Madrid, fatto storico). Ma ora ne è iniziato un altro. Le cui premesse sono pienamente rappresentate dal tweet postato dalla Selección dopo il ko: "Torneremo più forti".

5) La Roja resta la regina del calcio palleggiato

Detto all'inizio del cuore azzurro, l'argomento si sposta sulla tecnica. E qui non c'è stata davvero partita. Mai. Chi si aspettava una sfida tutta qualità e piedi buoni è rimasto parzialmente deluso. L'Italia ha dovuto rincorrere dall'inizio alla fine il palleggio spagnolo, avviato dall'eterno Busquets e organizzato dai talenti Pedri e Dani Olmo. Mancini e Donnarumma, nelle interviste post partita, lo hanno ammesso: “Loro sono fortissimi”. E lo sono. Ma sono e restano soprattutto la regina del tiki taka. È nel loro DNA da ormai 15 anni e sfidarli su questo piano è e rimane un'impresa. Per tutti.

