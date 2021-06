Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, é terminato 1-0 a Siviglia. Eliminata la squadra di Cristiano Ronaldo, va avanti quella di Romelu Lukaku. Vediamo insieme i migliori e i peggiori del match.

===Le pagelle del BELGIO===

Thibaut COURTOIS 6,5 - Una parata su una punizione di Ronaldo nel primo tempo. Sicuro su Ruben Dias nel secondo.

Toby ALDERWEIRELD 6 - Si allarga spesso a destra, raddoppiando quando Ronaldo si apre.

Jan VERTONGHEN 6 - In mezzo, di testa dominante, un po' lento nel rincorrere.

Thomas VERMAELEN 6,5 - Esperto, lucido, preciso. Esce spesso su Bernardo Silva.

Thomas MEUNIER 6,5 - A destra con costanza. Sfiora il gol con una percussione centrale, offre l'assist che Hazard trasforma in oro.

Alex WITSEL 6,5 - Regia scolastica ma efficace. Dá copertura, pulisce, gioca di prima.

Youri TIELEMANS 6 - Non si vede, ma tiene unito il Belgio. Grande corsa, ottimo tatticamente.

Thorgan HAZARD 7 - Il gol è un capolavoro. Destro splendido. Costante a sinistra, rientra e va al tiro. Un pelo meglio anche del fratello. (Dal 95' DENDONCKER SV)

Kevin DE BRUYNE 6 - Avvia ogni azione offensiva del Belgio. Qualitá ed eleganza, ma meno incisivo rispetto al solito. Poi si infortuna. (Dal 48' MERTENS 5,5 - Trotterella per il campo, sembra lontano dalla forma migliore)

Eden HAZARD 6,5 - A tratti il vecchio Hazard, a tratti troppo frenetico. Non è in ottime condizioni e si vede, ma si muove bene tra le linee, innescando diverse azioni. (Dal 87' CARRASCO SV)

Romelu LUKAKU 6 - Fisicamente il solito gladiatore. Lotta come un dannato con Pepe e Dias. Non lucido al tiro, ma tanto lavoro per la squadra.

ALL. Roberto MARTINEZ 6,5 - Belgio frizzante nel primo tempo, troppo arretrato nella ripresa. Qualificazione meritata, ma non sembra una squadra irresistibile.

L'abbraccio tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku al termine di Belgio-Portogallo Credit Foto Getty Images

===Le pagelle del PORTOGALLO===

RUI PATRICIO 5,5 - Sorpreso dal bolide di Hazard, che peró non é angolato. Nessuna parata di rilievo.

Diogo DALOT 6 - A destra, con personalitá e voglia. Non demerita, anche se perde la partenza di Thorgan Hazard in occasione del gol.

Ruben DIAS 6,5 - Duro, sicuro, prepotente. Bel duello con Lukaku.

PEPE 5,5 - Guida la difesa, lotta, combatte, in raddoppio su Lukaku. Nella ripresa nervoso, falloso, a caccia di liti.

Raphael GUERREIRO 6,5 - Duello alla pari con Meunier. Un palo colpito nella ripresa con un bel destro di controbalzo.

Joao MOUTINHO 5,5 - In mezzo, prova a mettere ordine, ma fatica. Tosto nel duello con Witsel. (Dal 56' BRUNO FERNANDES 6 - Porta vivacitá e grinta, ma non precisione)

Joao PALHINHA 5,5 - Mediano vecchio stile. Si prende in carico De Bruyne e non lo molla. Troppo falloso. (Dal 78' DANILO PEREIRA SV)

Renato SANCHES 6 - Fisicamente strepitoso. Un paio di ripartenze clamorose nel primo tempo. Poi cala. (Dal 78' SERGIO OLIVEIRA SV)

BERNARDO SILVA 5 - Non il solito Silva. Pochi spunti, poche idee, non verticalizza. (Dal 56' JOAO FELIX 6 - Un bel colpo di testa, un paio di tiri pericolosi. Ci prova, senza fortuna)

DIOGO JOTA 5 - Sbaglia subito con il mancino da buona posizione. Non si riprende piú, anche nella ripresa ha una buona chance, ma calcia alto. (Dal 70' ANDRÉ SILVA 6 - Centimetri in area nel finale. Non ha il pallone giusto)

Cristiano RONALDO 5,5 - Una punizione potente nel primo tempo, un paio di cross, un'iniziativa per Jota. Ma da lui ci si aspetta di piú. Abbandona l'Europeo da capocannoniere.

ALL. FERNANDO SANTOS 6 - Portogallo che ci prova, ci crede, crea, ma viene colpito nel primo tempo e non rimonta piú. Le prova tutte.

