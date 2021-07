L'Inghilterra batte la Danimarca 2-1 (dopo tempi supplementari) allo stadio Wembley di Londra e vola verso la finalissima di Euro 2020. Domenica 11 luglio 2021 alle 21:00 - sempre nella cornice di Wembley - affronterà dunque l’Italia, che ieri aveva battuto la Spagna dopo calci di rigore.

Le pagelle dell’Inghilterra

Jordan PICKFORD 5– Indeciso in avvio, sbaglia qualche appoggio di troppo. Parte in leggero ritardo sulla punizione di Damsgaard poi sbaglia ancora.

Kyle WALKER 6 – Utile soprattutto nei recuperi difensivi. Centometrista.

John STONES 6 – Ordinaria amministrazione per lui, prova avara di sbavature.

Harry MAGUIRE 6,5- Limita i danni dietro e ingaggia un bel duello con Schmeichel.

Luke SHAW 6,5 – Accompagna l‘azione a sinistra, con piglio aggressivo.

Kalvin PHILLIPS 6 - Fa il suo in fase di interdizione, ma è meno spumeggiante del solito. Merito soprattutto degli avversari danesi. Cresce comunque alla distanza.

Declan RICE 5,5 – Soffre la buona vena dei centrali di centrocampo danesi, non riesce a comandare là in mezzo. (95’ HENDERSON 6 – Lucidità e geometrie nel finale)

Bukayo SAKA 7 - Vince il duello con Mahele centrando la palla che viene trasformato nell’1-1 in virtù dell’autorete di Kjaer. Fattore. Non solo per quell’”assist”. (69’ GREALISH5,5 – Impatto più opaco e anonimo del solito 105’ TRIPPIER sv)

Mason MOUNT 5,5 – Pimpante sulla trequarti, ma non riesce mai ad accendere la luce. Si intestardisce nella giocata dentro il campo senza dare sfogo alla manovra. (95’ FODEN 6 – Contribuisce la forcing inglese impattando bene

Rahem STERLING 7 – Provoca autorete di Kjaer facendosi perdonare un grossolano errore a tu per tu con Schmeichel di qualche istante prima. Nella ripresa si ridesta sul più bello e con astuzia - complice la rivedibile squadra arbitrale di questa sera - si procura anche il penalty della vittoria. Discutibile, molto discutibile. La prestazione, in ogni caso, resta.

Harry KANE 6,5 – Avvio difficoltoso poi lo splendido filtrante ad apparecchiare l’azione del gol del provvisorio 1-1. Bravo e fortunato in occasione del rigore decisivo. Doppia cifra agguantata nelle grandi competizioni internazionali, al pari di Lineker.

All. Garteh SOUTHGATE 6 – Inghilterra prevedibile, incartata da una Danimarca coraggiosa e intraprendente. Finale in crescendo, ma la sensazione è che quel rigore – pesante come un macigno nell’economica di un match bloccato – fosse a dir poco generoso. Graziato.

Le pagelle della Danimarca

Kasper SCHMEICHEL 7,5 – Salva a tu per tu con Sterling in avvio e soprattutto sull’inzuccata a botta sicura di Maguire. Prende tutto, persino il rigore di Harry Kane, ma sulla ribattuta nulla può. Anima danese.

Andreas CHRISTENSEN 6,5 – Concede poco o nulla dietro. Eroico a rimanere in campo e giocare nel finale sopra il dolore. (79' ANDERSEN 6 – Non commette errori nel finale)

Simon KJAER 6,5 – Prova a evitare un gol praticamente già fatto, non ci riesce. Limita comunque e di parecchio il raggio di azione di Harry Kane.

Jannik VESTERGAARD 6 – Roccioso ma efficace.

Jens STRYGER LARSEN 6 – Diligente sulla sua fascia di competenza, senza strafare. Senza soffrire attacchi di panico al cospetto degli affondi di Sterling (67’ WASS)

Pierre-Emile HOJBJERG 6,5 – Gran lavoro da schermo davanti alla difesa. Con coraggio e calma olimpica.

Thomas DELANEY 6,5 – Vedi sopra, una diga insieme al compagno. Arriva ovunque, come un polpo. Bravi anche i due centrali a pescare i trequartisti danesi con linee di passaggio pulite. (83’ JENSEN 5,5 – Non riesce a frenare l’avanzata di Sterling in occasione del generoso penalty)

Joakim MAEHLE 5 – Soffre tantissimo la verve dello scatenato Saka in avvio, meglio nella ripresa dove acquisisce fiducia. Suo il fallo da rigore su Sterling, che in ogni caso accentua vistosamente il contatto. Sfortunata in ogni caso la serata dell’esterno dell’Atalanta autore sin qui di un Europeo esemplare.

Martin BRAITHWAITE 6,5 – Fa a sportellate coi difensori inglesi, è un fattore sotto punta. Lucido e propositivo. Cala nel finale, ma va vicino al pari nei supplementari.

Kasper DOLBERG 6 – Non trova il guizzo risolutivo, ma è una minaccia per i difensori inglesi. (67’ NORGAARD 5,5 – Entra e la Danimarca si abbassa tantissimo. Non riesce a ribaltare l’inerzia).

Mikkel DAMSGAARD 6,5 – Elettrico e ficcante tra le linee. Prende le misure in avvio con le prove generali, poi pesca il jolly con gran punizione tagliata dalla distanza. (67’ POULSEN 5,5 – Prova ad agire da boa, ma è impreciso)

Ct.: Kasper HJULMAND 7 – Danimarca compattissima e coraggiosa contro i più quotati rivali inglesi, arriva a sfiorare la finale dopo un torneo memorabile e irreale, irripetibile per tanti motivi. Solo applausi per questa squadra. Epilogo sfortunatissimo.

