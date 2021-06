Vediamo ora insieme migliori e peggiori. Svezia-Polonia, gara valida per il gruppo E di questo Europeo, é terminata 3-2. A San Pietroburgo all'iniziale doppietta di Forsberg risponde Lewandowski con 2 gol. Nel finale la marcatura decisiva di Claesson al 93', che chiude la sfida. Successo meritato per la Nazionale di Andersson, che termina il girone al primo posto, con 7 punti.

Emil Forsberg (r.) jubelt mit Dejan Kulusevski über sein zweites Tor gegen Polen Credit Foto Getty Images

===Le pagelle della Svezia===

Robin OLSEN 7 - Più che Robin, oggi si traveste da Batman. Molto bravo nelle uscite alte, sventa numerosi traversoni pericolosi con i suoi interventi precisi. Provvidenziale poi su Zielinski. Incolpevole sulla doppietta di Lewandowski.

Mikael LUSTIG 6.5 - Buona prova, si sgancia con regolarità sulla destra e si sovrappone con grande efficacia. Bene anche in fase difensiva. (dal 67' KRAFTH, 5.5 - Si perde Frankowski sul gol del 2-2, per il resto combina poco.)

Marcus DANIELSON 6,5 - Di testa sono tutte sue, limita con i suoi mezzi Lewandowski e gioca una prova di grande concentrazione ed applicazione.

Victor LINDELOF 5- Si perde Lewandowski su entrambi i gol, rischiando di vanificare la grande partita giocata dai suoi compagni di reparto.

Ludwig AUGUSTINSSON 6 - .Rischia poco o nulla con Swiderski. Molto bravo sugli sviluppi dei calci piazzati con il suo mancino velenoso.

Sebastian LARSSON 6.5 - Stravince il duello sul suo out di competenza. Sempre disponibile in copertura e pronto a sacrificarsi in fase di non possesso.

Viktor Claesson scored a late winner Credit Foto Eurosport

Kristoffer OLSSON 6 - Ingaggia un bel duello con Klich. Molto ordinato negli appoggi e diligente nelle coperture difensive.

Albin EKDAL 6,5 - Cuore e muscoli al centro della manovra svedese. Gregario prezioso per Andersson.

Emil FORSBERG7.5 - Destro e sinistro, quantità e qualità, intelligenza ed imprevedibilità. Il trequartista del Lipsia è il mattatore del match. Chirurgico sui gol segnati e sempre nel vivo del gioco dei suoi. (dal 78' CLAESSON 7 - Ha il merito di farsi trovare pronto nel finale, quando con il piattone chiude una gara che i suoi meritavano di vincere.)

Robin QUAISON 6 - Il meno ispirato del trio svedese. Un paio di accelerazioni delle sue sulla sinistra, sempre ben protette da Glik. (dal 55' Dejan KULUSEVSKI 7- Entra con grinta e personalità e spacca in due il match con due assist millimetrici. Arma in più)

Alexander ISAK 6.5 - Rapido, tecnico, forte fisicamente. Questo ragazzo ha dei numeri e lo dimostra anche oggi sul primo gol di Forsberg. (dal 67' BERG 5.5- Entra per proteggere il pallone davanti e far respirare i suoi ma non la vede quasi mai.)

CT ANDERSSON 7.5 - I suoi ragazzi passano il girone da primi, meritando anche quest'oggi. Grande organizzazione difensiva e tanto talento davanti. Chissà con un Ibrahimovic in più...

===Le pagelle della Polonia===

Wojciech SZCZESNY 6 - Incolpevole su tutti i gol subiti. Bravo su Quaison nella ripresa, non troppo impegnato.

Bartosz BERESZYNSKI 4.5 - Altra prova al di sotto delle aspettative. Si perde Forsberg in occasione dei due gol e lo rincorre per tutta la partita senza vedere mai la sfera.

Kamil GLIK, 6 - Il migliore dei suoi dietro. Con esperienza e fisicità prova a limitare Isak, che si dimostra comunque un cliente non facile.

Jan BEDNAREK 5 - Kulusevski lo mette in grandissima difficoltà. Soffre sia fisicamente che tecnicamente la rapidità dell'attaccante avversario.

Kamil JOZWIAK 5.5 - Meglio nel supporto difensivo a Bereszynski che nelle sovrapposizioni al fianco di Swiderski. Forsberg manda comunque nel pallone anche lui. (dal 45' Przemyslaw FRANKOWSKI 6,5: Entra bene nel match, regalando a Lewandowski la palla del 2-2.)

Sweden VS Poland Credit Foto Getty Images

Grzegorz KRYCHOWIAK 6 - Prova a tenere uniti i suoi con una prova di grande sacrificio in mezzo al campo. Dove non arriva con il talento, rimedia con l'esperienza. (dal 79' PLACHETA, SV)

Mateusz KLICH 6 - Per il mediano del Leeds grandissima "garra" in mezzo al campo. Manca, come sempre, un po' di qualità sulle aperture. (dal 75' Kacper KOZLOWSKI, SV)

Tymoteusz PICHACZ 5.5 - Soffre Larsson e le sovrapposizioni di Ludwig. Sempre in ritardo ed in difficoltà sul suo out di competenza. (dal 58' SWIERCZOK, 6 - Si vede annullare un gol fatto ma non si arrende. Protagonista dell'assedio finale.)

Karol SWIDERSKI 5.5 - Poca roba. Si vede poco sulla sinistra e non riesce mai a creare superiorità contro Augustinsson.

Piotr ZIELINSKI 5.5 - Due conclusioni da fuori ben parate da Olsen. Troppo scarso il suo contributo nel match più importante dell'Europeo dei suoi. Decisamente bocciato.

Robert LEWANDOWSKI 7,5 - Le prova tutte, siglando una doppietta nella quale sfodera tutto l'arsenale a sua disposizione. Leader tecnico e morale dei suoi. Esce a testa alta da quest'Europeo, nonostante il clamoroso errore nel primo tempo.

Sweden VS Poland Credit Foto Getty Images

CT Paulo SOUSA 5: Le poche partite da CT possono essere un alibi. Guardando ai fatti però, la sua Polonia chiude al quarto posto un girone abbordabile ed è ancora troppo dipendente dalle giocate del suo fenomeno davanti.

