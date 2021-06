Olanda-Austria, match valido per la seconda giornata del gruppo C, ha visto la facile vittoria Oranje per 2-0. Dominio pressoché totale della squadra di De Boer, che senza strafare ha piegato la tenue resistenza di un'Austria troppo rinunciataria. Hanno deciso il match il rigore di Depay e la rete nella ripresa di Dumfries, servito da Malen. Olanda matematicamente prima nel girone, mentre l'Austria se la dovrá vedere con l'Ucraina per il secondo posto (partono avanti nella differenza reti gli ucraini, a cui basta un pareggio). Da quella sfida potrebbe uscire l'avversaria dell'Italia agli ottavi di finale. Buona prova dell'interista De Vrij e dello juventino De Ligt.

Il tabellino di Olanda-Austria 2-0 (primo tempo 1-0)

Olanda (3-4-1-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind (Dal 63' Aké); Dumfries, De Roon (Dal 74' Gravenberch), F. De Jong, Van Aanholt (Dal 61' Wijndal); Wijnaldum; Weghorst (Dal 63' Malen), Depay (Dal 83' L. De Jong). Ct. F. De Boer

Austria (3-1-4-2): Bachmann; Dragovic (Dal 84' Lienhart), Hinteregger, Alaba; Schlager (Dal 84' Onisiwo); Lainer, Baumgartner (Dal 70' Lazaro), Laimer (Dal 62' Grillitsch), Ulmer; Sabitzer, Gregoritsch (Dal 61' Kalajdzic). Ct. Foda

Arbitro: Grinfeeld (Israle)

Gol: 11' rig. Depay (O), 67' Dumfries (O)

Assist: Malen

Ammoniti: De Roon, Bachmann

La cronaca in 6 momenti chiave

10' - Richiamato al VAR l'arbitro Grinfeeld. Pestone in area di Alaba a Dumfries. Viene concesso il penalty all'Olanda.

11' - GOL! GOOOOL! Rigore perfetto di Depay. 1-0 Olanda. Destro all'angolino.

40' - COSA SBAGLIA DEPAY! Van Aanholt taglia benissimo per Weghorst, sponda per Depay, che da pochi passi mette alto.

61' - Occasionissima OLANDA. Corner, sponda per DE VRIJ, para BACHMANN, arriva DE LIGT, palla deviata incredilmente a lato.

67' - DUMFRIES! GOL! 2-0 Olanda. Depay dentro per Malen, che offre un gioiello a porta vuota a Dumfries.

82' - Sinistro potente di ALABA. Che saetta dai 25 metri! Palla fuori di pochissimo.

Il migliore

Memphis DEPAY - Un gol su rigore, un errore a pochi passi dalla porta che grida vendetta. Poi la grande verticalizzazione che porta al 2-0. Intermittente, ma decisivo.

Il peggiore

David ALABA - Fallo veramente sciocco su Dumfries. Costa il rigore. Non si riprende piú. In generale un apporto modesto da un giocatore forte che in Nazionale brilla di rado.

